В алтайском поселке рано утром вспыхнула баня
Как рассказали спасатели, произошел перекал печи
08 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Пожар в поселке Авиатор / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"
Утром в поселке Авиатор произошел пожар. Об этом рассказали в сообществе "Про пожарных и спасателей".
"На улице -23. Перекал печи, и, как итог, загорелась баня", – сказано в публикации.
Огонь быстро распространялся, создавая угрозу для соседнего строения. Однако прибывшие пожарные сумели локализовать возгорание и не дали ему "напасть" на дом.
Баня сильно обгорела внутри. Тем не менее обошлось без жертв и пострадавших.
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