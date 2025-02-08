В алтайском поселке рано утром вспыхнула баня

Как рассказали спасатели, произошел перекал печи

08 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Пожар в поселке Авиатор / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Утром в поселке Авиатор произошел пожар. Об этом рассказали в сообществе "Про пожарных и спасателей".

"На улице -23. Перекал печи, и, как итог, загорелась баня", – сказано в публикации.

Огонь быстро распространялся, создавая угрозу для соседнего строения. Однако прибывшие пожарные сумели локализовать возгорание и не дали ему "напасть" на дом.

Баня сильно обгорела внутри. Тем не менее обошлось без жертв и пострадавших.