Сорвали сроки. Прокурор поручил привлечь барнаульский "Газпром" к ответственности

В ближайшее время компанию ожидает проверка со стороны надзорного органа

14 февраля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Жительница барнаульского посёлка Гоньба пожаловалась замгенпрокурора России Дмитрию Демешину на то, что ей почти полгода не могут подключить обещанный ранее газ. Гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко был вынужден оправдываться и заявил, что голубое топливо женщина сможет получить уже в марте. Однако представителя генпрокуратуры такой ответ устроил неполностью: Демешин поручил рассмотреть вопрос о привлечении юрлица к административной ответственности из-за срыва сроков. Кроме того, "Газпром газораспределение Барнаул" ждёт прокурорская проверка на предмет ценообразования.

Личный приём жителей края Дмитрий Демешин провёл в Барнауле 13 февраля. Одна из посетительниц рассказала замгенпрокурора, что ещё с августа 2022 года ждёт газ, но его до сих пор так и не провели, хотя в доме всё готово и закуплено оборудование. В ответ руководитель "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко пояснил, что в прошлом году у компании возникли сложности с определением подрядчика, поэтому они не успели вовремя подключить к газу дом в посёлке Гоньба. Но уже на следующей неделе стартуют строительно-монтажные работы, которые планируют завершить до середины марта.

Вместе с тем Григоренко признал очень сильное отставание от графика социальной догазификации в Алтайском крае по итогам 2022 года. Из запланированных 40 тысяч земельных участков газопроводы довели до границ только 10,3 тысячи домовладений.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание, что фактически газ подведён большему числу жителей, но примерно 9 тысяч абонентов не могут воспользоваться своим правом из-за дороговизны газового оборудования. Глава региона отметил, что даже компенсация затрат (ею могут воспользоваться отдельные льготники) всё равно не сильно сдвинула с места процесс. Томенко оценил стоимость необходимого набора для газификации в 100-120 тысяч рублей, включая газовый котёл, плиту и оборудование.

Одной из причин такого положения, по мнению губернатора, является сам механизм предоставления компенсации: сначала необходимо найти деньги и вложить их в покупку и только после этого можно подавать документы на возмещение затрат. Отдать деньги раньше не позволяет закон, но, по словам Томенко, краевое правительство намерено найти с муниципалитетами выход из ситуации.

Между тем Алтайский край в начале февраля получил от федерального правительства 218 млн рублей на компенсацию расходов населения при покупке газового оборудования. Сам регион готов добавить чуть меньшую сумму, тем не менее итоговые почти 400 млн рублей должны сдвинуть дело с мёртвой точки, уверен губернатор. "Думаю, темпы газификации увеличатся в этом году", – спрогнозировал Томенко.

Вместе с тем глава региона поддержал нового директора "Газпром газораспределение Барнаул", добавив, что Евгений Григоренко пришёл только в конце 2022 года. У предыдущего руководителя Романа Правдина справиться с работой не получилось. Например, это касалось привлечения подрядчиков к работам. Многие не шли из-за низких цен. После их корректировки проводить аукционы стало проще.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин услышал доводы своего собеседника, однако отметил, что краевым властям следует подумать над сокращением срока выдачи компенсаций для жителей.

Гендиректора "Газпром газораспределение Барнаул" пока привлекать к юрответственности не следует, а вот с самим юрлицом такой вопрос стоит рассмотреть, дал распоряжение краевому прокурору Антону Герману Демешин.

Также замгенпрокурора заявил о необходимости зайти с проверкой на предприятие, но при этом не дестабилизировать работу "Газпром газораспределение Барнаул", а, наоборот, помочь убрать все помехи. В ходе проверки особое внимание необходимо уделить ценообразованию при проведении работ, нужно посмотреть, куда уходят деньги, насколько они оправданны реальными потребностями газовиков, а не являются сверхприбылью компании за счёт конечных потребителей, резюмировал Дмитрий Демешин.

Он заявил, что ставит данный вопрос на личный контроль, также попросив плотнее позаниматься этой темой Антона Германа и краевую прокуратуру.