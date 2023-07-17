Сорвавшиеся с привязи собаки покусали четырехлетнего мальчика в российском регионе

Ребенок находится в больнице

17 июля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Камчатке собаки покусали четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Происшествие случилось днем 16 июля в поселке Ачайваям Олюторского района, когда малыш гулял по улице без присмотра родителей. Сейчас он находится в больнице.

Отмечается, что напавшие на ребенка животные принадлежат местному жителю, который в момент ЧП был в другом населенном пункте. Питомцы отвязались от привязи и бродили по поселку.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. В ее рамках они оценят действия хозяина четвероногих, а также родителей малолетнего.