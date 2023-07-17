Сорвавшиеся с привязи собаки покусали четырехлетнего мальчика в российском регионе
Ребенок находится в больнице
17 июля 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На Камчатке собаки покусали четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Происшествие случилось днем 16 июля в поселке Ачайваям Олюторского района, когда малыш гулял по улице без присмотра родителей. Сейчас он находится в больнице.
Отмечается, что напавшие на ребенка животные принадлежат местному жителю, который в момент ЧП был в другом населенном пункте. Питомцы отвязались от привязи и бродили по поселку.
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. В ее рамках они оценят действия хозяина четвероногих, а также родителей малолетнего.
16:13:38 17-07-2023
а действительно по новому принятому закону собак бродячих усыплять вообще нельзя?
16:29:02 17-07-2023
почему нельзя - по новому закону бродячая волкособа должна быть немедленно отстрелена
19:28:38 17-07-2023
когда малыш гулял по улице без присмотра родителей. ----- вот поэтому и происходят все неприятности с маленькими детьми. Сначала не следят за 4-летним, потом и за подростком. А виноваты, конечно, школа, собаки, администрация.
20:06:00 17-07-2023
Гость (19:28:38 17-07-2023) когда малыш гулял по улице без присмотра родителей. ----- во... Малышам в городе можно и нужно гулять. А вот бродячих блоховозов быть не должно.
22:07:00 17-07-2023
Гость (20:06:00 17-07-2023) Малышам в городе можно и нужно гулять. А вот бродячих блохов... Причем здесь бродячие собаки опять? Собаки хозяйские, отвязались с привязи. Вина человека, разве нет? А вот почему маленький ребенок один гуляет без присмотра, вопрос к опеке - виноваты родители. Живодеры и остальные неадекваты примите успокоительное.
08:09:22 18-07-2023
Гость (22:07:00 17-07-2023) ... Так то города для людей, а не для собак строят.
13:28:34 18-07-2023
Гость (22:07:00 17-07-2023) ... Живодер здесь ТЫ. Носитесь со своими собаками, как с писанными торбами. А дети вам только мешают, гуляют, видите ли везде.
08:57:50 18-07-2023
Гость (20:06:00 17-07-2023) Малышам в городе можно и нужно гулять. А вот бродячих блохов... Конечно можно, только в сопровождении взрослых..!!! В 4 года ребенок один бродит по улице.. ну не собаки так бог еще знает, что могло произойти!!! Виноваты обе стороны! Один не убедился, что собаки привязаны, другие, что ребенок в безопасности!
06:28:59 18-07-2023
Гость (19:28:38 17-07-2023) когда малыш гулял по улице без присмотра родителей. ----- во... Виновата безмозглая зоошиза, которая за своими блоховозами-то уследить не может, а учит как смотреть за детьми. Тьфу на тебя, недостойная получеловечишка
20:20:57 17-07-2023
Гость (19:28:38 17-07-2023) когда малыш гулял по улице без присмотра родителей. ----- во... Мой малыш СО МНОЙ гулял по детской площадке. Скатывался с горки. Я сверху на горке на подстраховке, он скатывается, я спускаюсь и встречаю его внизу, когда он уже съехал. Так на него напала собака, когда он только скатился и еще не успел встать. А я еще только спускаюсь с лесенки горки. И как вы такую ситуацию разрулите? А был случай, мы втроем шли по двору, а собака накинулась на нас и начала облаивать. У ребенка испуг уже после первого случая нападения на него собаки. И что предалагаете делать с чужой дебилной шавкой без поводка и намордника? Прибить ей? Очень хотелось. А также дебильных хозяев, которые были рядом, но ничего не могли со своей шавкой сделать, потому что она их тупо не слушалась.
21:29:07 17-07-2023
Малышам в городе можно и нужно гулять.---- под неустанным присмотром родителей. А если нет, то это дело времени и случая, когда с ними что то случится.
23:05:29 17-07-2023
Гость (20:20:57 17-07-2023) Мой малыш СО МНОЙ гулял по детской площадке. Скатывался с го... Я бы на эмоциях по башке собаке точно пропнул бы!..
13:32:10 18-07-2023
10 (23:05:29 17-07-2023) Я бы на эмоциях по башке собаке точно пропнул бы!..... Очень хотелось! После этого купили перцовые баллончики и теперь гуляем с ними.
07:36:59 18-07-2023
Гость (22:07:00 17-07-2023) ... в итоге они бродили без хозяина. штраф, собак усыпить.