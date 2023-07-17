Какие штрафы за выгул собак без поводка и намордника хотят ввести в России?
Рассказываем, каким будет размер взыскания и кто сможет его накладывать
17 июля 2023, 12:45, ИА Амител
В России решили дисциплинировать владельцев опасных собак: в скором времени за выгул таких животных в общественных местах без поводка и намордника будет грозить штраф. Кабмин такие поправки в КоАП на федеральном уровне поддержал до внесения в Госдуму с условием, что его приведут в соответствие с законом "Об ответственном обращении с животными". О каких породах четвероногих идет речь, а также насколько серьезным станет наказание для их хозяев, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Почему за выгул собак вдруг решили ввести штрафы?
Проблема нападения опасных пород собак на людей во время выгула давно требовала принятия мер. В России постоянно фиксируются случаи, когда от таких животных страдают прохожие, в том числе и дети: по данным Роспотребнадзора, за год происходит до 450 тысяч нападений четвероногих на людей. Жертвами становятся даже хозяева питомцев. И травмы нередко бывают очень серьезными, вплоть до ампутации конечностей, рассказал газете "Известия" автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
При этом выгул собак регулируется только на уровне региональных законов, а во многих субъектах штрафы за их появление в общественных местах без намордника и поводка вообще не предусмотрены. В скором времени ситуация изменится на федеральном уровне: в 20-ю главу КоАП внесут поправки и за такие нарушения будет грозить штраф.
За что конкретно владельцам собак будет грозить штраф?
Административный штраф будет грозить владельцам опасных пород собак, если они выгуливают питомцев без поводка и намордника за пределами своей ограды. То есть нахождение таких четвероногих без "амуниции" в любом месте, кроме принадлежащей хозяину огороженной территории, будет являться нарушением.
Кстати, если собака будет на поводке, но без намордника, штраф все равно выпишут.
При этом многие собаководы отмечают: прежде чем вводить наказание, в городах необходимо создать достаточное количество кинологических центров, а также площадки для выгула животных. На них четвероногих можно будет отпускать с поводка и они смогут получать необходимую физическую нагрузку.
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