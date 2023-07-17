Какие штрафы за выгул собак без поводка и намордника хотят ввести в России?

Проблема нападения опасных пород собак на людей во время выгула давно требовала принятия мер. В России постоянно фиксируются случаи, когда от таких животных страдают прохожие, в том числе и дети: по данным Роспотребнадзора, за год происходит до 450 тысяч нападений четвероногих на людей. Жертвами становятся даже хозяева питомцев. И травмы нередко бывают очень серьезными, вплоть до ампутации конечностей, рассказал газете "Известия" автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

При этом выгул собак регулируется только на уровне региональных законов, а во многих субъектах штрафы за их появление в общественных местах без намордника и поводка вообще не предусмотрены. В скором времени ситуация изменится на федеральном уровне: в 20-ю главу КоАП внесут поправки и за такие нарушения будет грозить штраф.