Соседи утверждают, что Либерж Кпадону не могла умереть больше 40 дней назад

Люди говорят, что видели женщину в марте

01 апреля 2024, 16:26, ИА Амител

Либерж Кпадону / Кадр из проекта "Дом 2"

Соседи бывшей участницы "Дома 2" Либерж Кпадону рассказали о том, что она не могла умереть 41 день назад, как пишут СМИ. Об этом сообщает "КП".

По словам одной из местных жительниц, она лично видела Кападону 21 марта. Живой и здоровой. Женщина добавила, что в этот день соседка вела себя странно. Она не снимала себя на телефон, как делала обычно. Домой возвращалась в маске.

Известно, что долгое время Либерж Кпадону страдала от сахарного диабета. Она также говорила подписчикам о том, что в ее легком нашли опухоль.

Точная причина смерти 36-летней женщины пока неизвестна.