Соседи утверждают, что Либерж Кпадону не могла умереть больше 40 дней назад
Люди говорят, что видели женщину в марте
01 апреля 2024, 16:26, ИА Амител
Либерж Кпадону / Кадр из проекта "Дом 2"
Соседи бывшей участницы "Дома 2" Либерж Кпадону рассказали о том, что она не могла умереть 41 день назад, как пишут СМИ. Об этом сообщает "КП".
По словам одной из местных жительниц, она лично видела Кападону 21 марта. Живой и здоровой. Женщина добавила, что в этот день соседка вела себя странно. Она не снимала себя на телефон, как делала обычно. Домой возвращалась в маске.
Известно, что долгое время Либерж Кпадону страдала от сахарного диабета. Она также говорила подписчикам о том, что в ее легком нашли опухоль.
Точная причина смерти 36-летней женщины пока неизвестна.
16:30:28 01-04-2024
да разберутся специалисты. сейчас начнется мусоленье как с толстым на неделю
17:15:40 01-04-2024
Даже не представляю кто это, но вот соседи и 41 день
Судмеды скажут, не соседи
17:26:57 01-04-2024
На работе не потеряли?