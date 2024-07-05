Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

При этом высокие риски в некоторых муниципалитетах сохраняются

05 июля 2024, 16:18, ИА Амител

Спичка / Фото: pxhere.com/ru/photo/838265

4 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об отмене особого противопожарного режима, который был введен с 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Особый режим отменили, потому что ситуация с пожарами стабилизировалась, а погодные условия стали менее пожароопасными. В течение прошлой недели на территории края были выявлены и ликвидированы лесные пожары. Благодаря осадкам ситуация улучшилась, и на данный момент действующих очагов лесных пожаров нет.

Однако управление Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в природной зоне. Также стоит отметить, что с 5 по 8 июля в некоторых районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность.

В частности, 4-й класс горимости прогнозируется на территории четырех муниципальных образований: в Бийске, Бийском, Зональном и Чарышском районах.