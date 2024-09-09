Единый день голосования состоялся в Алтайском крае 8 сентября

09 сентября 2024, 16:55, Антон Дегтярев

Выборы 8 сентября 2024 года в Алтайском крае / Фото: amic.ru

8 сентября 2024 года в Алтайском крае прошел единый день голосования. Жители региона избирали депутата АКЗС по 21-му округу. Также выбирали депутата в Бийскую гордуму по округу № 14, были и кампании сельского и поселкового уровня. Об итогах единого дня голосования рассказала председатель алтайского избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 9 сентября.

Какие результаты на выборах в АКЗС?

На место экс-депутата АКЗС Ивана Нифонтова, назначенного на должность министра спорта Алтайского края в декабре 2023 года, претендовали всего шесть кандидатов. На 31 избирательном участке, также на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) они получили следующее количество голосов :

Евгений Григоренко ("Единая Россия") – 3656 голосов (52,93%);

Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 1154 голоса (16,71%);

Игорь Странцов ("Новые люди") – 561 голос (8,12%);

Анна Юферева (ЛДПР) – 560 голосов (8,11%);

Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 518 голосов (7,5%);

Матиас Дениц (КПРФ) – 392 голоса (5,68%).

То есть место депутата достанется единороссу Евгению Григоренко.

Выборы депутата АКЗС / Фото: amic.ru

Как проголосовали по ДЭГ?

На выборах депутата АКЗС по 21-му округу зарегистрировалось 4636 человек, было выдано 4098 бюллетеней (88%), в итоге проголосовало 4079 избирателей – это 87%. То есть 19 человек получили бюллетени, но в силу разных причин голосовать не стали.

"Это чаще всего связано с тем, что избиратель получил бюллетень, задумался, долго думал и решил не завершать процесс голосования. Либо иногда человек считает, что он все уже сделал, но не завершил процесс голосования. Выключает сайт, и все. 19 человек – это погрешность", – пояснила Ирина Акимова.

По ДЭГ Евгений Григоренко получил 2463 голоса, Оксана Молодых – 538 голосов, Игорь Странцов ("Новые люди") – 364 голоса, Анна Юферева (ЛДПР) – 363 голоса, Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 231 голос, Матиас Дениц (КПРФ) – 120 голосов.

Ирина Акимова / Фото: amic.ru

Как прошли выборы в Бийске?

На довыборах в Бийскую гордуму по округу № 14 кандидаты набрали следующее количество голосов:

Сергей Михайлов ("Единая Россия") – 887 голосов (58,9%);

Роман Ритт (КПРФ) – 379 голосов;

Татьяна Баранова (ЛДПР) – 96 голосов;

Максим Калинин ("Справедливая Россия – За правду") – 65 голосов;

Артем Гауэрт ("Коммунисты России") – 56 голосов.

Как проголосовали в селах и районах?

На уровне городских округов и муниципальных районов выбирали 13 депутатов. В основном это были довыборы, когда определялось, кто займет место ушедшего народного избранника. В итоге 11 мандатов из 13 получили единороссы, а два мандата – самовыдвиженцы. В число единороссов вошел и победивший в Бийске Сергей Михайлов.

В сельских поселениях замещалось 147 мандатов, как на основных, так и дополнительных выборах. Все они теперь замещены. Жители выбрали 130 кандидатов от "Единой России", пять – от "Справедливой России", одного – от ЛДПР, шестерых – от КПРФ и пятерых самовыдвиженцев.

Жители края выбрали и 60 глав сельских поселений. В итоге победили 51 единоросс, по одному представителю от ЛДПР и КПРФ, а также семь самовыдвиженцев.

В итоге на всех выборах в крае был замещен 221 мандат, из которых 193 – кандидаты от "Единой России" (87,33%), семь – от КПРФ (3,17%), пять – от "Справедливой России" (2,26 %), двое – от ЛДПР (0,9%), также избрано 14 самовыдвиженцев (6,33%).

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Какая явка на выборах?

Явка на выборах депутата АКЗС составила 12,79%. Это одна из худших явок в крае, отметила Ирина Акимова.

Средняя явка на выборах районного и городского уровня – 22,81%. При этом в ряде округов она была на порядок выше. Например, в Курьинском районе явка составила 61,85%, в Третьяковском районе – 52,47%, в Красногорском районе – 48,53%, в Косихинском районе проголосовать пришли 48,63% избирателей, в Павловском районе – 33% и так далее. На выборах депутатов и глав сельских поселений явка составила 31,31% от общего числа избирателей. При этом на отдельных округах явка превысила 50-60%, добавила Акимова.

В целом по Алтайскому краю явка составила 22,2% без ДЭГ и почти 24% – с ДЭГ (электронное голосование было только на выборах депутата АКЗС), всего в выборах 8 сентября 2024 года поучаствовало 37 082 человека.

Выборы 8 сентября 2024 года/ Фото: amic.ru

Есть ли жалобы и нарушения?

По словам Ирины Акимовой, единый день голосования прошел спокойно, и жалоб с обращениями в региональный избирком не поступало.

Глава штаба общественного наблюдения за выборами Алексей Чесноков рассказал, что кампания была "по-хорошему скучная", и она прошла "спокойно, прозрачно и легитимно". В том числе по ДЭГ люди в течение дня голосовали равномерно.

"Не зафиксировано за этот день жалоб и каких-то правонарушений. Основной упор делался на мониторинг социальных сетей, работу с наблюдателями и контроль за системой дистанционного электронного голосования. По ДЭГ каких-то "артефактов" выявлено не было, все прошло спокойно, и даже график был равномерным, искажений транзакций никаких не обнаружили, цепочка была непрерывной, поэтому здесь все соответствует обычному уровню", – отметил он.

Единственное возможное нарушение штаб общественного наблюдения за выборами смог пресечь. А именно в Сети был выложен пост с заполненным бюллетенем (что является незаконной агитацией), но эта проблема решилась "по звонку", и человек свой пост удалил.

Алексей Чесноков / Фото: amic.ru

Существенные жалобы приходили до дня голосования 8 сентября. И они были связаны с агитацией на выборах, отметил Чесноков. А именно партия КПРФ сообщала о том, что агитацию кандидата Матиаса Деница срывают или заклеивают другими листовками.

"Мы связывались, обращались и помогали в решении проблемы. Я не скажу, что это были нарушения, вывод будут делать правоохранительные органы. Всего таких случаев было несколько. Других ситуаций не возникало. На это повлияло и то, что выборы были не столь масштабными", – отметил Чесноков.

Общественная палата Алтайского края "закрыла" наблюдателями каждый участок, отметил Чесноков. Всего за выборами от штаба наблюдало 202 человека. В штабе наблюдения за выборами работало восемь постоянных его членов и семь студентов алтайского филиала РАНХиГС, которые мониторили социальные сети. Также в штабе трудилось три студента направления "Медиакоммуникации" АлтГУ.

Кроме того, мобильная группа посетила более половины из 31 участка голосования на выборах депутата АКЗС.

Помимо наблюдателей от Общественной палаты, на выборах были и наблюдатели от политических партий – КПРФ и "Справедливая Россия – За правду". Они направили документы на 46 наблюдателей, 45 работали на участках. От КПРФ было 39 человек, а остальные – от "Справедливой России", рассказала Ирина Акимова. Они работали как в Барнауле, так и в районах Алтайского края.

Напомним, что с 6 по 8 сентября большие выборы прошли в Республике Алтай. Там выбирали главу региона и депутата местного парламента. Об их итогах можно узнать здесь.