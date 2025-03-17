Состоит на учете в ПДН. В МВД прокомментировали драку подростков в алтайском селе

Сейчас с участниками инцидента работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних

17 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Драка подростков в селе Кулунда, которая стала причиной проверки правоохранителей, произошла в пятницу, 14 марта. Такие подробности раскрыли в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас с участниками инцидента работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

"Известно, что один подросток состоит на учете в ПДН. Конфликт произошел за пределами территории школы, рядом с одним из магазинов", – добавили в полиции.

На данный момент сотрудники ПДН совместно с педагогами школы проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. По результатам проверок правоохранительными органами будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты соответствующие решения.

Напомним, что ранее проверку уже начали СК и прокуратура. Ситуация изучается на наличие признаков преступления по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").