НОВОСТИПроисшествия

Состоит на учете в ПДН. В МВД прокомментировали драку подростков в алтайском селе

Сейчас с участниками инцидента работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних

17 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Драка подростков в селе Кулунда, которая стала причиной проверки правоохранителей, произошла в пятницу, 14 марта. Такие подробности раскрыли в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас с участниками инцидента работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

"Известно, что один подросток состоит на учете в ПДН. Конфликт произошел за пределами территории школы, рядом с одним из магазинов", – добавили в полиции.

На данный момент сотрудники ПДН совместно с педагогами школы проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. По результатам проверок правоохранительными органами будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты соответствующие решения.

Напомним, что ранее проверку уже начали СК и прокуратура. Ситуация изучается на наличие признаков преступления по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Алтайский край Происшествия дети полиция

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:19:49 17-03-2025

Надо в Суджу таких дурно-активных отправлять, завалы разгребать. От них в школах один лишь вред и стрессы как ученикам, так и учителям.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:10 17-03-2025

Гость (08:19:49 17-03-2025) Надо в Суджу таких дурно-активных отправлять, завалы разгреб... Пустить козла в огород? Ну-ну.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:14 17-03-2025

Гость (08:47:10 17-03-2025) Пустить козла в огород? Ну-ну.... А в огород не пускать. Разгребли и в козлятник)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:08 17-03-2025

Все идет из семьи, жестокость ненависть . Думаю наказывать нужно родителей, а с ребенком Работать психологу.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:06 17-03-2025

Гость (09:35:08 17-03-2025) Все идет из семьи, жестокость ненависть . Думаю наказывать н... Вы хотя бы одного человека знаете, которому реально психолог помог?!!!!!!!!!!!! Болтуны и ничего более.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:32 17-03-2025

Думаю наказывать нужно родителей------ однозначно. За свою собаку хозяин отвечает, а за то, что сам выродил и не воспитал - нет!!!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров