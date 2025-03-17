Состоит на учете в ПДН. В МВД прокомментировали драку подростков в алтайском селе
Сейчас с участниками инцидента работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних
17 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Драка подростков в селе Кулунда, которая стала причиной проверки правоохранителей, произошла в пятницу, 14 марта. Такие подробности раскрыли в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сейчас с участниками инцидента работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
"Известно, что один подросток состоит на учете в ПДН. Конфликт произошел за пределами территории школы, рядом с одним из магазинов", – добавили в полиции.
На данный момент сотрудники ПДН совместно с педагогами школы проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. По результатам проверок правоохранительными органами будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты соответствующие решения.
Напомним, что ранее проверку уже начали СК и прокуратура. Ситуация изучается на наличие признаков преступления по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
08:19:49 17-03-2025
Надо в Суджу таких дурно-активных отправлять, завалы разгребать. От них в школах один лишь вред и стрессы как ученикам, так и учителям.
08:47:10 17-03-2025
Гость (08:19:49 17-03-2025) Надо в Суджу таких дурно-активных отправлять, завалы разгреб... Пустить козла в огород? Ну-ну.
09:18:14 17-03-2025
Гость (08:47:10 17-03-2025) Пустить козла в огород? Ну-ну.... А в огород не пускать. Разгребли и в козлятник)
09:35:08 17-03-2025
Все идет из семьи, жестокость ненависть . Думаю наказывать нужно родителей, а с ребенком Работать психологу.
12:07:06 17-03-2025
Гость (09:35:08 17-03-2025) Все идет из семьи, жестокость ненависть . Думаю наказывать н... Вы хотя бы одного человека знаете, которому реально психолог помог?!!!!!!!!!!!! Болтуны и ничего более.
10:25:32 17-03-2025
Думаю наказывать нужно родителей------ однозначно. За свою собаку хозяин отвечает, а за то, что сам выродил и не воспитал - нет!!!