Состоялся релиз первой в истории видеоигры об Алтае

"Сердце Алтая" уже доступно в VK Play

08 марта 2025, 17:32, ИА Амител

Скриншот из игры "Сердце Алтая" (2025) / VK Play

Первая в истории компьютерная игра об Алтае "Сердце Алтая" вышла на ПК 8 марта. Тайтл уже можно купить в VK Play. Скоро его начнут продавать и в Steam.

"Сердце Алтая" – приключенческий квест, повествующий о путешествии блогера Арины Демидовой, разыскивающей в Республике Алтай затерянный город. По словам создателей из студии Aeroplan Games, игроки смогут не только полюбоваться красотами Алтая, но и познать местные культуру и традиции.

Разработчиков консультировали научные сотрудники Министерства туризма Республики Алтай, а автором саундтрека выступил алтайский музыкант Добрыня Сатин. Он же подарил внешность и голос одному из персонажей.

Издатель Anteus Games сообщил, что в честь релиза и 8 Марта на игру действует временная скидка 15%. Сомневающиеся могут попробовать бесплатное демо.

Трейлер

Скриншоты

Скриншоты из игры "Сердце Алтая"/ VK Play

Системные требования

Скриншот: VK Play

Ранее на amic.ru выходило интервью с руководителем проекта и директором Aeroplan Games Данилой Ермаковым о том, чего стоит ждать от игры.