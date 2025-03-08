Состоялся релиз первой в истории видеоигры об Алтае
"Сердце Алтая" уже доступно в VK Play
08 марта 2025, 17:32, ИА Амител
Первая в истории компьютерная игра об Алтае "Сердце Алтая" вышла на ПК 8 марта. Тайтл уже можно купить в VK Play. Скоро его начнут продавать и в Steam.
"Сердце Алтая" – приключенческий квест, повествующий о путешествии блогера Арины Демидовой, разыскивающей в Республике Алтай затерянный город. По словам создателей из студии Aeroplan Games, игроки смогут не только полюбоваться красотами Алтая, но и познать местные культуру и традиции.
Разработчиков консультировали научные сотрудники Министерства туризма Республики Алтай, а автором саундтрека выступил алтайский музыкант Добрыня Сатин. Он же подарил внешность и голос одному из персонажей.
Издатель Anteus Games сообщил, что в честь релиза и 8 Марта на игру действует временная скидка 15%. Сомневающиеся могут попробовать бесплатное демо.
Трейлер
Скриншоты
Системные требования
Ранее на amic.ru выходило интервью с руководителем проекта и директором Aeroplan Games Данилой Ермаковым о том, чего стоит ждать от игры.
17:54:43 08-03-2025
Не... За деньги не надо
18:40:36 08-03-2025
тьфу, а не графика
22:11:00 10-03-2025
Гость (18:40:36 08-03-2025) тьфу, а не графика... Если Вы не заметили игра не про графику. Кому в графику -> есть ААА игры.
19:05:13 08-03-2025
Одна оценка
Один отзыв.
Цена 382 (по скидке)
19:36:20 08-03-2025
Всегда мечтал побывать на Алтае. Но не придется. Посмотрю красоту Алтая в игре. Если понравится, куплю.
20:00:37 08-03-2025
Евгений (19:36:20 08-03-2025) Всегда мечтал побывать на Алтае. Но не придется. Посмотрю кр... И не езди на Алтай. Был несколько раз. Не понравилось...
02:07:00 09-03-2025
Гость (20:00:37 08-03-2025) И не езди на Алтай. Был несколько раз. Не понравилось... ... А зачем несколько раз ездил?
09:28:00 09-03-2025
Гость (02:07:00 09-03-2025) А зачем несколько раз ездил? ... Пьяный был... Водка там вся паленая и пиво в два раза дороже чем в Барнауле... Десять лет назад... И больше туда никогда и ни за что..
21:04:40 10-03-2025
Гость (09:28:00 09-03-2025) Пьяный был... Водка там вся паленая и пиво в два раза дороже... Так надо не водку с пивом там пить а достопримечательности смотреть, а то доеду до Горно-Алтайска и считаете что горы посмотрели😅
10:37:33 10-03-2025
Гость (20:00:37 08-03-2025) И не езди на Алтай. Был несколько раз. Не понравилось... ... Вот и не приезжай. меньше народу - чище воздух. А то понаедут...пробки создают
01:01:15 09-03-2025
Гость (20:00:37 08-03-2025) И не езди на Алтай. Был несколько раз. Не понравилось... ... Да, да и чем больше ездишь, тем больше не нравится))
01:48:36 09-03-2025
Затерянный город на Алтае. Уже смешно. Спасибо
16:31:40 09-03-2025
Костя (01:48:36 09-03-2025) Затерянный город на Алтае. Уже смешно. Спасибо...
Так тут все города затерянные. Смех, а не игра...
22:08:14 10-03-2025
Костя (01:48:36 09-03-2025) Затерянный город на Алтае. Уже смешно. Спасибо... А в чем проблема? Если это художественный вымысел?
07:05:45 09-03-2025
Шляпа, а не игра
10:46:54 10-03-2025
Сделали бы лучше адовый выживальческий шутер на основе реальных событий 2006 года, в котором бы местные жители с оружием нападали бы на туристов, а главный герой должен спастись и попытаться убраться с Алтая на прострелянных ногах.
22:09:59 10-03-2025
435345 (10:46:54 10-03-2025) Сделали бы лучше адовый выживальческий шутер на основе реаль... Одно вот это описание весит примерно на лямов 40-50 руб. Смысл такие сеттинги брать для первой игры?
23:53:59 10-03-2025
Сколько доплатят если поиграть в это?