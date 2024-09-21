Сотни барнаульцев пришли в дендрарий, пока на улице тепло и солнечно. Фоторепортаж
На следующей неделе в городе ощутимо похолодает
21 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
Барнаульский дендрарий / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru
Сотни барнаульцев пришли в городской дендрарий 21 сентября. Жители города пользуются моментом и пока на улице стоит хорошая погода проводят время на природе.
По прогнозу, во вторник в столицу Алтайского края придут холода, а дожди ожидаются и того раньше – уже в понедельник.
17:04:07 21-09-2024
как- то стыдно за этих понаехавших и просто тупых барнаульцев.
19:05:09 21-09-2024
Элен без ребят (17:04:07 21-09-2024) как- то стыдно за этих понаехавших и просто тупых барнаульце... если честно, стыдно тут за тебя и мусика
21:02:19 21-09-2024
Элен без ребят (17:04:07 21-09-2024) как- то стыдно за этих понаехавших и просто тупых барнаульце... это обычный народ работяги, которые среди недели не могут поехать в нормальную погоду а прутся всем скопом впритык очередями там толкаться - в выходной. Там, кстати, есть гадюки - в дендрарии. Гуляли там со школьной группой на прошлой неделе где-то в среду, видели белок, гадюку.
06:05:29 22-09-2024
Гость (21:02:19 21-09-2024) это обычный народ работяги, которые среди недели не могут по... если вы посмотрите фото, то поймёте, что я совсем не про уважаемых людей труда писала, которые вряд ли развесят красные трусы на деревьях и испортят березы своими каракулями.
23:03:55 21-09-2024
Элен без ребят (17:04:07 21-09-2024) как- то стыдно за этих понаехавших и просто тупых барнаульце... Наберусь смелости спросить - а с фига ли?
Может там ростут правильные деревья - конопля, мак, бледные поганки?
23:03:55 21-09-2024
Элен без ребят (17:04:07 21-09-2024) как- то стыдно за этих понаехавших и просто тупых барнаульце... Наберусь смелости спросить - а с фига ли?
Может там ростут правильные деревья - конопля, мак, бледные поганки?
19:40:39 21-09-2024
снова понаставили свои машины на проезжую часть?
20:10:41 21-09-2024
У нас деревья стоят в зеленом уборе. Этой ночью, Громовержец грохотал громами и сверкал молниями, поливая Божьей влагой удаляясь на покой.