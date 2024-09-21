Сотни барнаульцев пришли в дендрарий, пока на улице тепло и солнечно. Фоторепортаж

На следующей неделе в городе ощутимо похолодает

21 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Барнаульский дендрарий / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Сотни барнаульцев пришли в городской дендрарий 21 сентября. Жители города пользуются моментом и пока на улице стоит хорошая погода проводят время на природе.

По прогнозу, во вторник в столицу Алтайского края придут холода, а дожди ожидаются и того раньше – уже в понедельник.