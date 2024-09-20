Греем косточки. Яркие фотографии бабьего лета в Барнауле

После прохладных дней город окутало теплом

20 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Бабье лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнаул наконец пришли долгожданные солнечные дни, наполнив город теплом и светом. Улицы ожили от семейных прогулок, а парки и скверы стали местом встреч и отдыха на свежем воздухе. В нашем фоторепортаже – моменты этой теплой осени.

Согласно прогнозам, такая погода продлится еще несколько дней, с температурами около +18°C днем и ясным небом, а затем ожидается небольшое похолодание и переменная облачность.