Сотни беспилотников. Генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая

Украина так же впервые использовала американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км

11 мая 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украина в День Победы пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, однако атаки удалось отразить благодаря средствам противовоздушной обороны и действиям подразделений радиоэлектронной борьбы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генерал-майор, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

По его словам, Киев решил массово атаковать столицу в надежде хоть каким-то образом добраться до Красной площади и нанести там ущерб. Кроме того, Украина впервые использовала американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км.

Сбивали дроны в Белгородской, Курской, Калужской областях, а также на территории Воронежа.

Также Липовой заявил, что дроны, запущенные в ночь на 3 мая по Кремлю, вылетели из Московской области. Судя по размерам аппаратов и по причинённым ими повреждениям, один беспилотник был разведывательный, а второй – ударный, с каким-то количеством взрывчатки.