Сотни беспилотников. Генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая
Украина так же впервые использовала американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км
11 мая 2023, 15:55, ИА Амител
Украина в День Победы пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, однако атаки удалось отразить благодаря средствам противовоздушной обороны и действиям подразделений радиоэлектронной борьбы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генерал-майор, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой.
По его словам, Киев решил массово атаковать столицу в надежде хоть каким-то образом добраться до Красной площади и нанести там ущерб. Кроме того, Украина впервые использовала американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км.
Сбивали дроны в Белгородской, Курской, Калужской областях, а также на территории Воронежа.
Также Липовой заявил, что дроны, запущенные в ночь на 3 мая по Кремлю, вылетели из Московской области. Судя по размерам аппаратов и по причинённым ими повреждениям, один беспилотник был разведывательный, а второй – ударный, с каким-то количеством взрывчатки.
16:02:58 11-05-2023
Нет вопросов, показывайте сотни видео, посчитаем. Один дрон, который развалился над Кремлём видели
17:33:48 11-05-2023
Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте сотни видео, посчитаем. Один дрон,... А с чего бы кто-то тебе что-то должен показывать ? Извини, но ты рылом не вышел. Тем более ПВО видео не снимает, она просто сбивает, но тебе даже это понять сложно ...
19:59:57 11-05-2023
Гость (17:33:48 11-05-2023) Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте ... а ты рылом вышел? или джентльмены верят на слово друг другу?
22:13:45 11-05-2023
Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте сотни видео, посчитаем. Один дрон,... Может тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат? С какого хрена тебе должны докладывать что и где сбивают? А может ты шпион хохлятский и побежишь докладывать своим хозяевам что и как.
07:55:22 12-05-2023
Гость (22:13:45 11-05-2023) Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте ... Ты- тупой клоун. Тебя даже в шпионы не возьмут....
10:31:26 12-05-2023
Хорошая новость. Ну если правда
10:39:30 12-05-2023
Гость (10:31:26 12-05-2023) Хорошая новость. Ну если правда... Да как можно не верить МО...
10:32:30 12-05-2023
американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км--- а у нас нет сотен дронов на 800 км?