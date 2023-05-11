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Сотни беспилотников. Генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая

Украина так же впервые использовала американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км

11 мая 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украина в День Победы пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, однако атаки удалось отразить благодаря средствам противовоздушной обороны и действиям подразделений радиоэлектронной борьбы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генерал-майор, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

По его словам, Киев решил массово атаковать столицу в надежде хоть каким-то образом добраться до Красной площади и нанести там ущерб. Кроме того, Украина впервые использовала американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км.

Сбивали дроны в Белгородской, Курской, Калужской областях, а также на территории Воронежа.

Также Липовой заявил, что дроны, запущенные в ночь на 3 мая по Кремлю, вылетели из Московской области. Судя по размерам аппаратов и по причинённым ими повреждениям, один беспилотник был разведывательный, а второй – ударный, с каким-то количеством взрывчатки.

Комментарии 8

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Гость

16:02:58 11-05-2023

Нет вопросов, показывайте сотни видео, посчитаем. Один дрон, который развалился над Кремлём видели

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Гость

17:33:48 11-05-2023

Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте сотни видео, посчитаем. Один дрон,... А с чего бы кто-то тебе что-то должен показывать ? Извини, но ты рылом не вышел. Тем более ПВО видео не снимает, она просто сбивает, но тебе даже это понять сложно ...

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Гость

19:59:57 11-05-2023

Гость (17:33:48 11-05-2023) Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте ... а ты рылом вышел? или джентльмены верят на слово друг другу?

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Гость

22:13:45 11-05-2023

Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте сотни видео, посчитаем. Один дрон,... Может тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат? С какого хрена тебе должны докладывать что и где сбивают? А может ты шпион хохлятский и побежишь докладывать своим хозяевам что и как.

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Гость

07:55:22 12-05-2023

Гость (22:13:45 11-05-2023) Гость (16:02:58 11-05-2023) Нет вопросов, показывайте ... Ты- тупой клоун. Тебя даже в шпионы не возьмут....

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Гость

10:31:26 12-05-2023

Хорошая новость. Ну если правда

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Гость

10:39:30 12-05-2023

Гость (10:31:26 12-05-2023) Хорошая новость. Ну если правда... Да как можно не верить МО...

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Гость

10:32:30 12-05-2023

американские дроны с максимальным радиусом действия до 800 км--- а у нас нет сотен дронов на 800 км?

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