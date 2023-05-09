День Победы. Трансляция праздника из Барнаула, Москвы и не только

В России отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

09 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Алтайского края вместе со всеми россиянами 9 мая отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Портал amic.ru в течение всего дня будет рассказывать о том, как в Барнауле и других городах страны проходят торжества по случаю Дня Победы.

Москва. Красная площадь 10 мая ещё закрыта, но часть ограждений убрали, так что можно подойти чуть ближе. На мостах праздничных флагов уже нет. Могила Неизвестного Солдата также закрыта - к ней ещё приносят цветы.

































































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Москва. В столице России салют длился 10 минут, посмотреть на него можно было из 16 точек города. Впрочем, не всем москвичам он понравился. "Какой парад, такой и салют", - кто-то выкрикнул из толпы.





















































































Салют на День Победы в Москве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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00:37. Москва. А в столице России празднования ещё продолжаются. В парке Горького, где расположена одна из площадок фестиваля "Московская весна", люди поют, танцуют, фотографируются в цветах. Также жители стоят в огромной очереди за бесплатной гречневой кашей - как в Барнауле.





























































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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22:44 Барнаульцы расходятся по домам после салюта на площади Сахарова. В Барнауле празднования 9 Мая официально завершились. Поздравляем всех с Днём Победы!

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22:30 В барнаульском парке "Лесная сказка" тоже был салют, но небольшой - примерно 1 минута. Но какая минута!!!

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22:00 Главный праздничный салют в Барнауле на площади Сахарова. Целых семь минут - это на две минуты дольше, чем фейерверк на 1 Мая.

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21:37 Жители Барнаула собираются на площади Сахарова, где в 22:00 запустят праздничный салют. Ещё раз: если по какой-то причине вы не можете увидеть фейерверк вживую, но очень хочется посмотреть, то у нас будет прямая трансляция. Видео мы сохраним, так что сможете пересмотреть и завтра.

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21:30 В барнаульском парке "Лесная сказка" показали, как варят лимонад "Мохито". Ладно... это, конечно же, шутка - на самом деле это полевая кухня, которая работала в парке в День Победы и угощала всех желающих солдатской кашей. А впереди, совсем уже скоро (в 22:00), нас ждёт нешуточный, большой, яркий и красочный салют. Напомним, мы проведём прямую трансляцию.

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20:17 В барнаульских скверах Химиков и Титова жителям города дарили открытки и символ Победы в Великой Отечественной войне - белых голубей, сделанных из бумаги своими руками, сообщает мэрия Барнаула.

































Скверы Химиков и Титова в Барнауле / Фото: barnaul.org

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20:05 В барнаульском сквере Химиков установили выставку "Их именами названы улицы", посвящённую героям Великой Отечественной войны, сообщает мэрия Барнаула. Барнаульцам рассказали, чьи имена носят улицы Малахова и Глушкова, чем прославились Вера Кащеева и Георгий Исаков, кто такие Алексей Юрин и Николай Чудненко.





















































Сквер Химиков в Барнауле / Фото: barnaul.org

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19:08. Москва. На ВДНХ очень людно, много различных площадок, полевая кухня, танцы, мастер-классы и фотозоны. Работает выставка военной авиатехники. Люди пришли на празднования с портретами ветеранов - получились маленькие и локальные шествия "Бессмертного полка", как и в Барнауле.

















































































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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18:17 В барнаульском парке "Арлекино" детям предоставили возможность пострелять из электронного оружия и луков. Для тех, кому оружие не интересно, подготовили туристическую площадку с краеведческим квестом. Также для детей и взрослых провели патриотическую игру "1418 дней и ночей", в ходе которой задавали вопросы об истории Великой Отечественной войны, её легендарных полководцах и самых известных сражениях, сообщает мэрия Барнаула.





































Парк "Арлекино" в Барнауле / Фото: barnaul.org

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18:00 Главный салют в Барнауле запустят ровно в 22:00 на площади Сахарова. Мы покажем фейерверк в прямой трансляции. Напомним, салют в День Победы будет более насыщенным, чем на 1 Мая. Для сравнения: для Первомая закупили батареи салютов двух типов и заряды четырёх типов, а для Дня Победы – батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов.

Ранее мы рассказали, как добраться до дома после фейерверка: какой общественный транспорт будет ходить и по каким маршрутам.

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16:57. Москва. На Поклонной горе проходит концерт с участием 200 музыкантов.

























































































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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16:45 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны Василием Михайловичем Горбуновым. Сециально для фронтовика прошло небольшое торжественное мероприятие. Кстати, в преддверии дня Победы для всех ветеранов, проживающих в Барнауле, устроили праздничный концерт прямо во дворах их домов.













Виктор Томенко встретился с ветераном ВОВ / Фото: t.me/tomenko_22

"Он ушёл на фронт в 1943 году, когда ему было всего 18 лет, а демобилизовался только в 1950-м. Награждён Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью "За Победу над Японией". Когда встречаюсь с нашими ветеранами, понимаю - это по-настоящему сильные люди, на которых хочется равняться", - подчеркнул глава региона.

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15:45. Москва. Вот посмотришь на фотографии и понимаешь, что москвичи - такие же люди, как и мы с вами. Вышли на улицы с детьми и питомцами, гуляют, празднуют День Победы, радуются дополнительному выходному дню и снимают на видео всё, что видят.

























































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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15:37. Москва. Фотографии военной техники с Парада Победы, которая проехалась по московским улицам после торжественного мероприятия. Видео тоже есть, его мы опубликовали ниже.













































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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15:27. Москва. Владимир Путин и лидеры иностранных государств после Парада Победы на Красной площади возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Напомним, отметить годовщину победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Туркмении.

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15:15. Москва. По московским улицам проехала военная техника с Парада Победы.

"Люди бурно встречали колонну", - рассказала корреспондент amic.ru.

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14:53 Кстати, в Алтайском крае по данным на 25 апреля 2023 года проживают около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно инвалидов и участников ВОВ - 167.

Накануне Дня Победы в Барнауле ветеранам вручили подарки - набор для чаепития, в который входит скатерть, сладости и чайный набор.

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14:42. Москва. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и заявил, что новые поколения всегда будут помнить подвиг ветеранов.

"Все народы СССР внесли вклад в общую победу, и новые поколения всегда будут помнить об этом", - подчеркнул глава государства.

Путин назвал важным, что в Москве собрались лидеры СНГ - в этом, подчеркнул он, отражается благодарное отношение к подвигу предков. Напомним, сейчас на Красной площади находятся лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Туркмении.

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14:28 На площади Сахарова продолжается многочасовой концерт: поют песни и танцуют в традиционных русских костюмах. За всем этим наблюдают кошки (сообщение об этом ниже).

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14:08 В "Лесной сказке" концерт, мастер-классы и праздничная фото-зона. В парке проводится акция "Весточка из дома", барнаульцы могут написать пожелания солдатам СВО. Детям разрисовывают лица. Работает полевая кухня - за солдатской кашей выстроилась очередь.

































































































Парк "Лесная сказка" в Барнауле / Фото: amic.ru

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13:55. Москва. Подключаем к трансляции Москву, где сейчас находится наш корреспондент. В 10:00 по мск (в 14:00 по нашему) начнётся главный Парад Победы на Красной площади. Каждый желающий не смог попасть на торжественное мероприятие, однако местные жители знают, где можно "подсмотреть".

"На Новом Арбате уже собираются люди, чтобы увидеть шествие техники на обратном пути после Парада Победы", - отметила корреспондент.

























День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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13:33 Концерт на площади Сахарова смотрят и кошки, но через окна. Дело в том, что в "Титов-Арене" проходит выставка кошек. Кто знает, может предки конкретно этих милейших питомцев психологически поддерживали фронтовиков и тружеников тыла. Вход платный. Там же проходит фестиваль по фигурному катанию. Вход бесплатный.





































Выставка кошек в Барнауле / Фото: amic.ru

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13:15 На площади Сахарова продолжается многочасовой праздничный концерт. Запланировано выступление детских творческих коллективов и молодёжная программа.

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13:11 Ну и что, что "Бессмертный полк" отменили в этом году. Многие барнаульцы всё равно вышли на улицы с портретами героев войны.

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13:03 Акция "Белые журавли" - люди бегут в футболках с портретами родственников-ветеранов. Почти как шествие "Бессмертный полк", от проведения которого отказались для обеспечения безопасности участников торжеств по случаю Дня Победы.

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12:56 Легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". Напомним, в спортивном мероприятии отдельные зачёты для юношей, девушек, взрослых и людей с ограниченными возможностями. Кстати, участников от 10 до 14 лет - около тысячи.





























Легкоатлетический пробег в Барнауле / Фото: amic.ru

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12:42 Становится всё больше белых голубок с посланиями на специальном стенде в парке "Центральный". Утром было всего две голубки с пожеланиями "мирного неба" и "мира во всём мире". Теперь появились и с обращениями к врагам.





















Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

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12:37 Парк "Центральный" оживился. На входе жарят шашлыки, продают мороженое. Дети выступают на сцене, их родственники сидят на лавочках, ликуют и аплодируют.

































































Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

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12:26 В парке "Изумрудный" барнаульцы выстроились в очередь, чтобы покататься по озеру на катамаране. Также идёт концерт "Великая Победа". В программе - выступление оркестра главного Управления МЧС по Алтайскому краю, хореографических и вокальных коллективов.

































Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: amic.ru

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12:19 В Нагорном парке тихо, спойно и свежо. Люди отдыхают на лавочках в тени деревьев, наслаждаются видами на Обь. Ждут, когда начнёт работать полевая кухня.

















Нагорный парк в Барнауле / Фото: amic.ru

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12:07 На набережной Оби людей побольше, чем на улице Мало-Тобольской - на "барнаульском Арбате".





























Набережная Оби в Барнауле / Фото: amic.ru

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11:52 На площади Советов готовятся к легкоатлетическому пробегу "Кольцо Победы". К мероприятию мог присоединиться любой желающий.





















Легкоатлетический пробег в Барнауле / Фото: amic.ru

Отдельные зачёты: юноши до 14 лет, девочки до 14 лет, юноши 15-17 лет, девушки 15-17 лет. Будет и велосипедный заезд. Также будет отдельный старт для людей с ограниченными возможностями.

В конце легкоатлетического мероприятия побегут взрослые: мужчины - 10 км, женщины - 5 км.

Кстати, участников от 10 до 14 лет - около тысячи.

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11:38 В парке "Центральный" работает ярмарка, на которой продаются изделия алтайских мастеров и мастериц. Также развернули традиционную полевую кухню.





















Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

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11:33 А на улице Мало-Тобольской тихо - практически никого нет, только патриотическая музыка играет. Самокатов больше, чем людей.





















Улица Мало-Тобольская в Барнауле / Фото: amic.ru

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11:27 Возле Мемориала Славы огромное количество людей. На улицах поблизости в буквальном смысле пробки из барнаульцев.





























































Возле Мемориала Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

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11:19 Если решили сходить к Мемориалу Славы, то оставьте дома все железные и опасные предметы - на входе работает рамка металлодетектора.

"Люди плотным потоком идут на возложение цветов, вход организован через рамки, проверяют сумки выборочно", - сообщил наш корреспондент.

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11:13 Директор предприятия "Автовокзал-Пригород" Олег Шпомер рассказал, что около 10 машин, принимающих участие в ретровыставке, находятся в коллекции компании. При этом уже три года на предприятии есть автомобиль 1935 года выпуска, который барнаульцам пока ещё не показывали, но пообещали представить в ближайший День города. Пока держат в секрете, какая именно машина.

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11:03 Выставка ретроавтомобилей на площадке перед автовокзалом. На данный момент представлено семь мотоциклов и 25 автомобилей, из них пять участвовали в пробеге и только прибыли на площадку. Больше всего барнаульцев привлёк ГАЗ-69, выпущенный в 1955 году.





































































Выставка ретроавтомобилей в Барнауле / Фото: amic.ru

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10:57 На площади Сахарова готовятся к многочасовому праздничному концерту, который начнётся в 12:00. Запланировано выступление детских творческих коллективов и молодёжная программа.













Площадь Сахарова в Барнауле / Фото: amic.ru

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10:55 Парк "Центральный" готовится к празднованию Дня Победы. На входе появился стенд с символическими бумажными голубками и огромным букетом гвоздик.









Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Праздничная программа в парке начнётся в 12:00. Если вы хорошо поёте песни военных лет и не стесняетесь выступать на публике, приходите - с 14:00 до 19:00 будет работать караоке-площадка.

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10:48 Показательные выступления взвода почётного караула Барнаульского юридического института МВД России. Парад Победы завершился.

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10:37 Колонна ретроавтомобилей военного времени на параде Победы в Барнауле. Видео и фото.

















Ретроавтомобили военного времени на параде Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

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10:33 Видео парада Победы в Барнауле.

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10:27 В Барнауле проходит парад Победы.





































































Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

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10:18 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил перед парадом Победы в Барнауле.

"Цена свободы - высока! В боях за Родину погибли миллионы наших соотечественников. Подвигом была и жизнь в тылу. Всё для фронта, всё для победы - этот девиз стал главным для жителей наших городов и сёл", - подчеркнул глава региона.

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10:11 В Барнауле на проспекте Ленина начался парад Победы. Напомним, в этом году парад пройдёт в обычном режиме, в нём примут участие 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени.

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10:02 Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

"Этот праздник - символ воинской славы и доблести нашего народа, нашего национального единства. Сила духа, сплочённость, самоотверженность и твёрдая вера в Победу позволили советским войнам уничтожить врага, освободить мир от фашизма. Мы никогда не забудем подвиг фронтовиков и тружеников тыла", - отметил мэр.

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09:27 Пока на Мемориале Славы барнаульцы отдают дань подвигу героев Великой Отечественной войны, на проспекте Ленина готовятся к параду Победы.

Напомним, парад станет центральным событием празднования - в нём примут участие 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр. Также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени. Построение войск Барнаульского гарнизона начнётся в 10:00.

Для барнаульцев на площади установили трибуны, с которых можно будет посмотреть парад. Места в первых рядах – для ветеранов. Обычным зрителям мест на трибуне может не хватить.

































В Барнауле готовятся к параду Победы / Фото: amic.ru

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09:15 В Барнауле на площади Победы состоялась церемония возложения цветов на Мемориале Славы. На мероприятии присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава администрации Барнаула Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич.

Как сообщает корреспондент amic.ru, несмотря на раннее время на Мемориале Славы собралось большое количество барнаульцев. Много желающих возложить цветы.





























Церемония возложения цветов 9 мая на Мемориале Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

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08:59 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём Победы.

"Этот священный праздник объединяет поколения героев и нас, их потомков, общей правдой, памятью и любовью к Родине. Заплатив огромную цену, наш народ защитил своё право жить в свободной стране и строить своё будущее. Долг ныне живущих - быть достойными Подвига предков", - подчеркнули Томенко и Романенко.

В поздравлении говорится, что сегодня уроженцы Алтайского края "освобождают новые российские территории", а жители края "отправляют гуманитарные грузы и помогают восстанавливать мирную жизнь".

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08:42 9 мая начнётся с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы на площади Победы. Все желающие в течение всего дня смогут отдать дань подвигу героев ВОВ. Поблизости, на площадке перед автовокзалом, с 09:00 до 14:00 пройдёт выставка ретроавтомобилей.

Ранее amic.ru опубликовал полную программу празднования Дня Победы - праздничные мероприятия пройдут не только в центре Барнаула, но и в районах и парках города. Так что смотрите и выбирайте, куда вы хотите сходить.

Корреспонденты amic.ru посетят все главные мероприятия в городе. Что и где происходит - мы расскажем вам в своей трансляции.

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08:30 В Барнауле все развлекательные и патриотические мероприятия завершатся праздничным фейерверком - в 22:00 на площади Сахарова. Мы проведём прямую трансляцию салюта.

Также мы покажем главный салют, который пройдёт в Москве. Наш корреспондент сейчас находится в столице России. Доступ к главной площади страны перекрыт, однако гулять людям вокруг ограждений это не мешает - вот несколько фотографий.