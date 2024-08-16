Сотни человеческих скелетов нашли в труднодоступном озере в Гималаях

Как они попали туда - неизвестно

16 августа 2024, 09:47, ИА Амител

Череп / Фото: pxhere.com/ru/photo/929751

В горах Индии, на дне озера Роопкунд, были обнаружены сотни человеческих скелетов, возраст которых составляет от 500 до 800 лет. Об этом сообщает "Лента.ру".

Озеро Роопкунд изучают уже несколько десятилетий, но учёные до сих пор не могут точно сказать, кем были эти люди и как они здесь оказались. Первые исследования только подтвердили наличие останков, среди которых были найдены скелеты людей необычно высокого роста.

Местные легенды связывают эти останки с карой, которую якобы наложила богиня Парвати на царя и его свиту во время паломничества. Однако современные исследования не обнаружили никаких следов боевых действий, эпидемий или ритуальных захоронений.

В 2019 году генетический анализ показал, что среди погибших были не только индийцы, но и люди из Юго-Восточной Азии, а также из Средиземноморья. Это делает загадку ещё более запутанной.

Как представители столь разных культур оказались в одном месте в Гималаях — остаётся неясным. Учёные продолжают искать ответы на этот вопрос.