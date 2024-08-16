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Сотни человеческих скелетов нашли в труднодоступном озере в Гималаях

Как они попали туда - неизвестно

16 августа 2024, 09:47, ИА Амител

Череп / Фото: pxhere.com/ru/photo/929751
Череп / Фото: pxhere.com/ru/photo/929751

В горах Индии, на дне озера Роопкунд, были обнаружены сотни человеческих скелетов, возраст которых составляет от 500 до 800 лет. Об этом сообщает "Лента.ру".

Озеро Роопкунд изучают уже несколько десятилетий, но учёные до сих пор не могут точно сказать, кем были эти люди и как они здесь оказались. Первые исследования только подтвердили наличие останков, среди которых были найдены скелеты людей необычно высокого роста.

Местные легенды связывают эти останки с карой, которую якобы наложила богиня Парвати на царя и его свиту во время паломничества. Однако современные исследования не обнаружили никаких следов боевых действий, эпидемий или ритуальных захоронений.

В 2019 году генетический анализ показал, что среди погибших были не только индийцы, но и люди из Юго-Восточной Азии, а также из Средиземноморья. Это делает загадку ещё более запутанной.

Как представители столь разных культур оказались в одном месте в Гималаях — остаётся неясным. Учёные продолжают искать ответы на этот вопрос.

Ученые

Комментарии 6

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гость

10:02:01 16-08-2024

паломники

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Гость

10:12:20 16-08-2024

Лучшая новость за неделю. А то надоели уже эти победные реляции, экономические рывки и социальная стабильность.

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Гость.

12:49:36 16-08-2024

Это жертвы 1937 года.Скорее всего! Другой версии гибели людей быть не может. Мемориал туда для расследования доставить и оставить там.

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Мусик

13:42:36 16-08-2024

прям телецкое.
грят там на дне их много - от тамощней воды не разлагаются, ддт присыпанные, рыба их не ест.
сам не видел, но.

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Гость

15:14:17 16-08-2024

Туристы. Ну и альпинисты. Местные их сьели скорее всего а кости выкинули в озеро

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Гость

15:43:36 16-08-2024

Может жертвоприношения местным озерным богам, тем более есть чужаки. Такие вещи запросто 500-800 лет назад были в ходу.

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