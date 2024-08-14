Ученые нашли в Египте артефакты, которым больше двух тысяч лет

Сейчас специалисты работают над классификацией находок

14 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Сфинкс / Фото: pxhere.com/ru/photo/774880

Археологи обнаружили древние египетские артефакты возрастом до 2500 лет во время раскопок гробниц. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Министерство туризма Египта.

Среди находок были бронзовые монеты, керамика, золотые и ювелирные изделия, относящиеся к позднему периоду и эпохе Птолемеев в истории Египта. Также были найдены статуи, погребальные амулеты и сосуд с 38 бронзовыми монетами эпохи Птолемеев — последней египетской династии.

Раскопки проводились в некрополе Тель-ад-Дейр города Думьят в дельте Нила. Там археологическая миссия обнаружила десятки гробниц, построенных из глиняного кирпича. Сейчас эксперты работают над восстановлением и классификацией артефактов.