Ученые нашли в Египте артефакты, которым больше двух тысяч лет
Сейчас специалисты работают над классификацией находок
14 августа 2024, 13:40, ИА Амител
Археологи обнаружили древние египетские артефакты возрастом до 2500 лет во время раскопок гробниц. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Министерство туризма Египта.
Среди находок были бронзовые монеты, керамика, золотые и ювелирные изделия, относящиеся к позднему периоду и эпохе Птолемеев в истории Египта. Также были найдены статуи, погребальные амулеты и сосуд с 38 бронзовыми монетами эпохи Птолемеев — последней египетской династии.
Раскопки проводились в некрополе Тель-ад-Дейр города Думьят в дельте Нила. Там археологическая миссия обнаружила десятки гробниц, построенных из глиняного кирпича. Сейчас эксперты работают над восстановлением и классификацией артефактов.
13:42:17 14-08-2024
Горожанин из Барнаула наверное взоржал...
17:08:15 14-08-2024
Сфинксу там примерно 800 миллионов лет.
2000 это новодел
13:29:58 15-08-2024
Гость (17:08:15 14-08-2024) Сфинксу там примерно 800 миллионов лет.2000 это новодел... 800 миллионов лет?
неденоминированных?
врите - да не завирайтесь.