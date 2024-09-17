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Сотни человек пострадали в результате взрывов пейджеров в Ливане

Среди пострадавших – посол Ирана

17 сентября 2024, 21:46, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: unsplash.com
Машина скорой помощи / Фото: unsplash.com

Сотни человек пострадали в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана. Об этом сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на главу Минздрава страны Фираса Абъяда.

По данным СМИ, больницы Бейрута, Сайде и Тире переполнены. По информации ряда СМИ, пейджерами пользуются члены движения "Хезболлах" как закрытой системой связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Что стало причиной детонации сотен устройств одновременно – пока неизвестно.

Как сообщает телеканал "360", пострадал при взрыве личного пейджера и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. О состоянии посла пока ничего неизвестно.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

09:16:55 18-09-2024

Интересная технология. Наши телефоны тоже имеют такой функционал? (Дистанционное перемыкание аккумулятора накоротко)

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Гость

20:00:29 18-09-2024

Гость (09:16:55 18-09-2024) Интересная технология. Наши телефоны тоже имеют такой функци... имеют, но при нарушении с электрикой и аккумулятором на КОНКРЕТНОМ устройстве. не массово и принудительно

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Олег

09:51:23 18-09-2024

Гавайский галстук, русская рулетка, еврейский пейджер.

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Гость

19:59:17 18-09-2024

Олег (09:51:23 18-09-2024) Гавайский галстук, русская рулетка, еврейский пейджер.... тайванский

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