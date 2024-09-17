Сотни человек пострадали в результате взрывов пейджеров в Ливане
Среди пострадавших – посол Ирана
17 сентября 2024, 21:46, ИА Амител
Машина скорой помощи / Фото: unsplash.com
Сотни человек пострадали в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана. Об этом сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на главу Минздрава страны Фираса Абъяда.
По данным СМИ, больницы Бейрута, Сайде и Тире переполнены. По информации ряда СМИ, пейджерами пользуются члены движения "Хезболлах" как закрытой системой связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Что стало причиной детонации сотен устройств одновременно – пока неизвестно.
Как сообщает телеканал "360", пострадал при взрыве личного пейджера и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. О состоянии посла пока ничего неизвестно.
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09:51:23 18-09-2024
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19:59:17 18-09-2024
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