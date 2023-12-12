Сотни литров пива исчезли после полицейской операции в российском регионе

Куда делся изъятый алкоголь и на каком этапе, неизвестно

12 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Ингушетии проверяют сотрудников полиции, из-за действия которых пропал изъятый алкоголь, сообщает республиканское МВД.

В одном из магазинов был выявлен факт незаконной реализации пива. Дознаватель изъял более 7 тыс. литров алкогольной продукции и на период разбирательства передал ее под подпись на ответственное хранение представителю владельца торговой точки.

При этом полицейский опечатал не все имеющиеся двери, что не исключило свободного доступа на склад.

"На следующий день один из заместителей начальника полиции в нарушение требований организовал и осуществил транспортировку изъятого в складские помещения территориального отдела полиции, где при подсчете выявлена недостача", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При подтверждении вины сотрудников они понесут наказание.

Как уточняет РИА Новости, исчезли несколько сотен литров пива. Куда делся изъятый алкоголь и на каком этапе, неизвестно.