Сотни подтопленных домов и участков. Что происходит с паводком в Алтайском крае

От воды освободилось 1,8 тысячи приусадебных участков

10 апреля 2024, 12:55, ИА Амител

Паводок-2024 / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за паводка остаются подтопленными 102 жилых дома (в которых проживают 228 человек), а также 234 приусадебных участка. Данные по состоянию на 10 апреля привел во время заседания в правительстве глава регионального МЧС Александр Макаров.

От воды освободилось 1,8 тысячи приусадебных участков и 657 домов в 75 населенных пунктах.

По словам спикера, 9 апреля оставалась сложной ситуация в районе Тальменки. Из-за затора возникла угроза подтопления трех населенных пунктов. Специалисты провели взрывные работы на реке Чумыш и развернули пункты временного размещения.

"На данный момент затор ушел. Угроза с населенных пунктов снята. Уровень воды упал почти на метр", – сообщил начальник ведомства.

В районы с наиболее сложной паводковой ситуацией направлены дополнительные подразделения спасателей. К работе привлекли беспилотные авиационные системы, которые отслеживают обстановку. Также задействована аэромобильная группировка. Ежедневно осуществляется авиаразведка.

На базе МЧС работает оперативный штаб для приема обращений. На 10 апреля туда поступило более 6,5 тысячи заявок.

Сейчас в регионе действует четыре штормовых предупреждения из-за паводка. Наиболее сложная ситуация наблюдается на реках Чумыш, Обь, Чапша. В районе сел Ельцовка и Шелаболиха наблюдаются небольшие заторы. В последнем работает бригада взрывотехников.

По словам главы ведомства, специалисты прогнозируют ухудшение паводковой ситуации в Заринске. Сейчас в городе действует штормовое предупреждение.

"Мы прогнозируем достижение высоких критических отметок. По наихудшему сценарию будет подтоплено небольшое количество приусадебных участков. Угрозы домам сейчас нет и не прогнозируется", – добавил Макаров.

Всего в работе над устранением последствий паводка задействовано 885 человек и 468 единиц техники. 11 и 12 апреля в регионе ожидается понижение среднесуточных температур. По прогнозам, это приведет к снижению объемов таяния снега и к стабилизации паводковой ситуации, отметил глава ГУ МЧС. Сейчас власти рассматривают вопрос о снятии режима ЧС и введении режима повышенной готовности.