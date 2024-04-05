Глава района отметил, что вода из района уходит, и второй волны паводка они не ждут

05 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе/ Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru

В Михайловском районе, который больше остальных в Алтайском крае пострадал от паводка, пик стихийного бедствия уже позади. По всему району сейчас наблюдается спад воды. Ситуация постепенно стабилизируется, и второй волны паводка не предвидится. Об этом сообщил глава района Евгений Юрьев на совещании в правительстве региона 4 апреля.

Какая ситуация в Михайловском районе?

К вечеру 4 апреля в селе Михайловское было подтоплено 52 приусадебных участка и 10 домов, в которых проживает 31 человек (в том числе трое детей), сказал он. Однако по состоянию на 5 апреля, вода из Михайловского ушла, сообщили в администрации. Там же сказали, что сейчас вода остаётся только в селе Ракиты, где затоплений "ещё много".

"С сегодняшнего дня в Ракитах начались обходы групп, которые проводят обследования, смотрят подтопленные домовладения. Только после обхода сможем сказать цифры. В Ракитах постепенно вода уходит, есть ещё сложные участки, подтопленные дома, там уровень воды был больше, чем в Михайловке. В Михайловке сегодня последний день идут группы", — сообщили в администрации.

Сейчас происходит подворовой обход и оценка ущерба жилым домам, работают комиссии, сообщил Евгений Юрьев. Организован и сбор гуманитарной помощи пострадавшему населению района, идёт доставка продуктов, проводится санитарная обработка жилья и участков.

Специалисты продолжают откачивать воду из подвальных помещений и выносить подтопленное имущество, сказал Евгений Юрьев. Также идёт восстановление дорожного полотна. Престарелым помогают выносить пришедшее в негодность имущество и сушить вещи.

Как район пострадал в паводок?

Всего в селе Михайловском было подтоплено около тысячи приусадебных участков и 258 домовладений, в которых проживает 276 человек. В селе Ракиты — 275 приусадебных участков и 193 домовладения, в Назаровке — 14 участков и пять домовладений, а в Ащегуле — 40 участков и один дом. Из села Михайловского эвакуировали 122 человека, а из села Ракиты — 152 человека. В пункте временного размещения в селе Михайловском находится 64 человека, из них 24 ребёнка, 58 человек поехали к родственникам. В Ракитах — 123 человека, в том числе 24 ребёнка. Всего в районе пять ПВР.

Что происходит с паводком в крае?

Напомним, что совещании в правительстве региона 4 апреля начальник Главного управления МЧС России по региону Александр Макаров предложил заменить режим чрезвычайной ситуации в Алтайском крае на режим повышенной готовности. Однако губернатор региона Виктор Томенко пока не стал этого делать.

К вечеру 4 апреля в регионе подтопленными оставались 104 дома и 610 приусадебных участка. МЧС продолжало ликвидировать последствия паводка в 46 населённых пунктах в 10 муниципальных образованиях края. Больше всего от паводка пострадали Михайловский, Первомайский и Немецкий национальный районы.

При этом в алтайском Гидрометцентре 4 апреля заявили, что паводковая ситуация в регионе останется непростой из-за грядущего повышения температур, таяния снега и грядущих осадков.