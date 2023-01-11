С новой свалкой. Почему Рубцовск и Горняк снова завалило мусором и когда его уберут

С 1 января в Рубцовскую зону зашёл новый регоператор «Автотранс»

11 января 2023, 14:05, ИА Амител

Мусорный контейнер в Горняке / Скриншот из видео группы «Горняк онлайн»

Жители Рубцовска и Горняка жалуются на горы мусора, которые не убирают в их городах с Нового года. Люди в социальных сетях писали, что новый регоператор, компания «Автотранс» с 1 января 2023 года так и не начал работу, из-за чего на контейнерных площадках появились горы отходов. Первые мусоровозы люди заметили только в понедельник, 9 января. Amic.ru выяснил, почему регоператор не очистил контейнеры Горняка и Рубцовска в первую неделю января и когда он закончит разгребать образовавшиеся завалы.

«Ситуация катастрофическая»

Все январские каникулы жители Горняка и Рубцовска выставляли в соцсети посты и видео о переполненных мусорных контейнерах и лежащих рядом с ними горах пакетов с отходами. С 1 января в города «зашёл» новый регоператор «Автотранс», но его работу, говорят люди, пока не увидели. Во время метелей на новогодних каникулах ветер разнёс мусор по улицам и города превратились в большую свалку. Соцсети буквально захлестнули ежедневные возмущения жителей Горняка. В сообществе «Горняк онлайн» они писали:

«Ситуация просто катастрофическая. Прошедшей метелью мусор раздуло по всему городу, собаки стаями обитают на мусорках и растаскивают всё, что только возможно. Прежний недобросовестный регоператор «Вторгеоресурс» должен был вывозить отходы с площадок вплоть до 31 декабря, но по факту бросил эту работу ещё за несколько дней до Нового года, последний раз их машины были замечены в Горняке 24 декабря. А в сёлах — в ноябре», — писали люди.

9 января жители увидели мусоровозы в Горняке.

Пожаловались на нового регоператора и жители Рубцовска, за который тоже несёт ответственность «Автротранс». Они также говорили о горах мусора на контейнерных площадках.

Почему регоператор не вывозил мусор?

Регоператор ООО «Автотранс» должен был приступить к работе в Рубцовской зоне с 1 января 2023 года. Ещё 15 ноября 2022 года алтайский Минтранс заключил с ним контракт. Согласно документу, компания должна 10 лет работать в Рубцовской зоне, а именно — в Рубцовске, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Краснощёковском, Курьинском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Третьяковском и Угловском районах.

До «Автотранса» регоператором была компания «ВторГеоресурс», которая трудилась в Рубцовской зоне с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 года. Она обанкротилась и поэтому больше не вывозит мусор.

Некачественная работа «Вторгеоресурса» в последние дни 2022 года — одна из причин мусорного коллапса в Рубцовске и Горняке в первые дни 2023 года, объяснил amic.ru гендиректор «Автотранса» Александр Маховиков. По его словам, прежний регоператор в конце декабря не выполнил часть работ и теперь за него убрать оставшиеся отходы должен «Автотранс», отметил Маховиков.

Первый заместитель главы администрации Локтевского района по транспорту и ЖКХ Сергей Чичикин объяснил, что «ВторГеоресурс» заходил на какие-то площадки муниципалитета 30 декабря, а где-то его не видели около месяца.

«Учитывая средние нормы накопления ТКО на одного человека, мы месячный объём уже вывезли, и сейчас мы вывозим то, что нам оставили в наследие. Окончательная сумма оставленного мусора, окончательный его объём будет известен, когда мы всё уберём. Вообще хотелось бы с «ВторГеоресурса» взыскать сумму за этот мусор, но финансовое состояние предыдущего регоператора сами знаете какое», — сказал Маховиков.

Второй причиной мусорного коллапса в Рубцовской зоне стал погодный фактор, отметил гендиректор «Автотранса». По его словам, некоторые трассы были закрыта из-за метелей, а где-то вообще нельзя было проехать из-за выпавшего снега. Поэтому компании пришлось загнать часть техники в гаражи и ждать. Обо всех переносах вывоза мусора они уведомили администрацию, говорит Маховиков.

Сергей Чичикин подтвердил amic.ru, что метели и бураны в Локтевском районе прекратились 8 января и поэтому расчистка улиц началась только 7 января.

В мэрии Рубцовска, в администрации Локтевского района и в алтайском Минтрансе называют те же причины невывоза мусора — некачественная работа «ВторГеоресурса» в последние дни 2022 года и сложная ситуация на дорогах из-за выпавших с 2 по 6 января осадков.

Кроме того, директор «Автотранса» Олеся Ходцева в мэрии Рубцовска рассказала, что объём отходов в первые дни после Нового года превысил средние городские показатели в полтора раза, передаёт её слова пресс-служба горадминистрации.

Когда вывезут мусор?

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман поручил регоператору до 16 января устранить свалки на контейнерных площадках города, сообщает пресс-служба рубцовской администрации.

«Автотранс» пообещал успеть убрать мусор к этому сроку. Сейчас для нормализации ситуации в город «направлены все ресурсы, составлены графики вывоза», пояснили в администрации.

Администрация Локтевского района во «ВКонтакте» написала, что Фельдман провёл совещание с представителями «Автотранса», и по его итогам работа по уборке ТБО была признана неудовлетворительной.

По словам гендиректора компании Александра Маховикова, Рубцовский район убран уже на 80%.

«На этой неделе с учётом выходных и ночных смен планируем Рубцовский район убрать. Нам довольно жёсткие временные рамки поставил Минстрой. Сначала они нас попросили до среды всё убрать, но мы учитываем реалии, обстановку. Сейчас будет температура до -40, вся гидравлика выйдет из строя, попросили Минстрой дать нам срок хотя бы до 16-го числа. До этой даты всё уберем, будем усиленно вывозить мусор», — пояснил Маховиков.

В Горняке мусор тоже уберут до 16 января, отметил гендиректор «Автотранса». О том, что весь мусор вывезут на этой неделе, сказал и Сергей Чичикин.

«Всю неделю мусор будет вывозиться, люди работают, транспорт будет здесь, вывезут, к работе приступили. Проблема есть по всему городу, не только в частном секторе. Обещают, что в Горняке всё нормализуют. По деревням в районе ситуация посложнее, но регоператор всё вывезет. 8 января пришёл первый КамАЗ, начали работать», — отметил Чичикин.

В пресс-службе алтайского Минстроя amic.ru рассказали, что сейчас регоператор активно убирает Рубцовск и Горняк. Проезду техники ничего не мешает, пояснили в министерстве. В ведомстве уверяют, что полностью контролируют ситуацию.

Кроме Рубцовска и Горняка, мусоровозы усиленно работают в Курье, Краснощёково и других сёлах. Однако часть населённых пунктов в Рубцовском районе останется полностью неубранной, отметил Маховиков. По его словам, до некоторых из них всё ещё нет проезда и дорога там до сих пор не чищена.

«Труднодоступные населённые пункты будут очищены, после того как органы местного самоуправления очистят дороги и подъезды к мусорным контейнерам, они не везде расчищены», — сказал Маховиков.

Напомним, что проблемы с вывозом мусора преследовали Рубцовск почти весь 2022 год. Особенно ситуация обострилась летом. Жители винили во всём «ВторГеоресурс», а регоператор жаловался на УК, которые не вывозили отходы, не относящиеся к ТКО. Также в компании говорили, что администрация Рубцовска то и дело пытается их «оклеветать». Подробнее о прошлогоднем «мусорном» скандале в Рубцовске можно прочитать здесь.