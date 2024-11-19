В Сибири директор магазина избила пенсионерку и отобрала у нее продукты
Следственный комитет проводит проверку
19 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
В Кемерове пожилую женщину избила сотрудница сетевого магазина в торговом зале. Об этом сообщает "Сибдепо" со ссылкой на региональный Следком.
На пенсионерку набросилась директор магазина. В Сети распространилось видео, на котором сотрудница волоком тащит пожилую женщину. На кадрах видно, как она отбирает у покупательницы товар, бьет ее и снова тащит по полу.
Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по статье "Хулиганство".
"В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях", – уточнили в региональном Следкоме.
13:09:38 19-11-2024
Скорее всего что-то хотела своровать. Но меня удивляет поведение покупателей!!! Даже не поинтересовались что произошло.
14:09:40 19-11-2024
Гость (13:09:38 19-11-2024) Скорее всего что-то хотела своровать. Но меня удивляет повед... Скорее всего что-то хотела своровать ---- тоже так подумал
15:09:19 19-11-2024
Гость (13:09:38 19-11-2024) Скорее всего что-то хотела своровать. Но меня удивляет повед... И что теперь, убить? Вызывала бы полицию.
17:58:38 19-11-2024
Гость (15:09:19 19-11-2024) И что теперь, убить? Вызывала бы полицию.... Насмешил - полицию!
18:21:52 19-11-2024
Гость (13:09:38 19-11-2024) Скорее всего что-то хотела своровать. Но меня удивляет повед... а даже если и уже своровала, на это есть полиция, но никакого рукоприкладства быть не должно!
15:14:26 19-11-2024
То что воровка это понятно, и видимо ходит в этот магазин постоянно воровать, но так все равно нельзя, задержать и вызвать полицию и так делать постоянно пока она не перестанет ходить в этот магазин, может она больна.
16:43:00 19-11-2024
Самосуд налицо. Ни при каких обстоятельствах такое не должна была делать директор. Минимум теперь штраф за моральный и физический вред бабуське придётся выплачивать. Охренеть поведение! На двухметрового дядьку бы небось не кинулась(((((.