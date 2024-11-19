В Сибири директор магазина избила пенсионерку и отобрала у нее продукты

Следственный комитет проводит проверку

19 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

В Кемерове пожилую женщину избила сотрудница сетевого магазина в торговом зале. Об этом сообщает "Сибдепо" со ссылкой на региональный Следком.

На пенсионерку набросилась директор магазина. В Сети распространилось видео, на котором сотрудница волоком тащит пожилую женщину. На кадрах видно, как она отбирает у покупательницы товар, бьет ее и снова тащит по полу.

Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по статье "Хулиганство".