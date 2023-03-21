Сотрудница новосибирской ГИБДД рассказала, как стала бодибилдершей

Увлечение бодибилдингом помогает девушке в работе

21 марта 2023, 18:28, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

В Новосибирске 21-летняя Виктория Еремеева до вечера трудится в полку ДПС, а после идёт в спортзал, где качает мускулы уже почти четыре года, пишет "КП-Новосибирск".

До службы в ГИБДД у Виктории было много увлечений: занималась моделингом, пять лет посвятила плаванию, а после в её жизнь ворвался бодибилдинг.

"Мне всегда нравилось подтянутое телосложение, даже атлетическое. Тренер позвала меня в 2019 году посмотреть на соревнования, я воодушевилась и сказала, что хочу готовиться", – рассказала девушка.

Виктория проводила в зале по 1,5-2 часа четыре дня в неделю. Не сказать, что слишком много времени уделяла спорту, но этого хватило, чтобы занять четвёртое место в категории "Фитнес-бикини юниорки".

По её словам, увлечение бодибилдингом помогает в работе, потому что, например, воспитывает выносливость.