Сотрудник барнаульского предприятия получил ожоги почти 50% тела на работе

Во время смены на мужчине загорелась одежда

22 марта 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

38-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий получил серьёзные ожоги на работе. Об этом рассказали в региональном СК.

Во время рабочего процесса на мужчине загорелась одежда. В результате ЧП он получил ожоги 45% тела. Рабочего доставили в больницу.