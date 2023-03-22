Сотрудник барнаульского предприятия получил ожоги почти 50% тела на работе
Во время смены на мужчине загорелась одежда
22 марта 2023, 13:46, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
38-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий получил серьёзные ожоги на работе. Об этом рассказали в региональном СК.
Во время рабочего процесса на мужчине загорелась одежда. В результате ЧП он получил ожоги 45% тела. Рабочего доставили в больницу.
"Следователи СК провели осмотр места происшествия и изъяли образцы горючего вещества, которое могло стать причиной возгорания человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
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