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Сотрудник барнаульского предприятия получил ожоги почти 50% тела на работе

Во время смены на мужчине загорелась одежда

22 марта 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

38-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий получил серьёзные ожоги на работе. Об этом рассказали в региональном СК.

Во время рабочего процесса на мужчине загорелась одежда. В результате ЧП он получил ожоги 45% тела. Рабочего доставили в больницу.

"Следователи СК провели осмотр места происшествия и изъяли образцы горючего вещества, которое могло стать причиной возгорания человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Комментарии 6

  • Во время рабочего процесса на мужчине загорелась одежда -- может сварщик
    22 марта, Гость   Ответить
  • Специалист по охране труда схлопочет
    22 марта, Гость   Ответить
  • Специалист по охране труда схлопочет С чего бы? Мастер отвечает за безопасное проведение работ.
    22 марта, Гость   Ответить
  • 3 промилле - меньше кушать водку надо
    22 марта, Гость   Ответить
  • Тот сотрудник которому 38 лет это мой отец! у него фамилия и отчество такая же как у меня! он и вовсе не сварщик. Он работал токарем. Если вы думаете что он перепил водки, то все не так как вы думали! Я знаю что он ссорился со своим врагом, тот враг взял горючее и поджог моего отца! Только вы и думаете что он водку пил! У него небыло никакой водки когда он поехал на работу. Я хочу чтобы мой отец будет ещё долго жить и чтобы он к нам вернулся домой!
    22 марта, Гость   Ответить
  • детский сад. враг поджог, водки в рот залил . горящему ?
    23 марта, Гость   Ответить
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