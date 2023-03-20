Водолазы нашли тело основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Специалисты работают непрерывно уже семь часов, поиски затруднены сильным течением

20 марта 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: YouTube / канал: Cream Soda

Водолазы нашли тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который в ночь с 19 на 20 марта провалился под лёд на Волге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что ещё два тела утонувших друзей музыканта пока не обнаружены. Специалисты работают непрерывно уже семь часов, поиски затруднены сильным течением.

Напомним, что инцидент произошел возле села Диево Городище, где Свиргунов приобрел себе дом еще во время пандемии. В ночь с 19 на 20 марта он отмечал там свой день рождения с друзьями.

В какой-то момент компания начала танцевать на льду, который не выдержал и треснул. В воду провалились пять человек, двое из которых смогли выбраться. Один из них позднее скончался в машине скорой помощи.