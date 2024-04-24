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Сотрудник МЧС в Новосибирске спас кота, три дня просидевшего на дереве

Хозяев пушистика удалось быстро отыскать

24 апреля 2024, 16:15, ИА Амител

Данил Нестеров со спасенным котом / Фото: МЧС по НСО
Данил Нестеров со спасенным котом / Фото: МЧС по НСО

В Новосибирске сотрудник МЧС спас кота с дерева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Механик пожарно-спасательной части № 19 по охране Дзержинского района Новосибирска Данил Нестеров возвращался домой со смены, когда к нему подошли люди и попросили о помощи. По словам очевидцев, кот просидел на дереве около трех дней и жалобно мяукал.

Молодой человек сходил за лестницей, затем преодолел некоторое расстояние по веткам и снял пушистика на землю.

На шее у кота был жетон, благодаря которому удалось быстро найти хозяев.

Новосибирская область питомцы

Комментарии 4

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Спасибо

18:12:14 24-04-2024

Молодец! Все спасатели - молодцы.

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Гость

20:43:30 24-04-2024

Отличная новость

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Гость

22:20:08 24-04-2024

Ну всегда дерево за кота слазил. Теперь пусть мышей за него ловит и китекет ест. Надо было кота до конца воспитывать. Рано или поздно все равно слез бы. Природа свое бы взяла как всегда.

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Гость

07:24:13 25-04-2024

Сам бы слез.

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