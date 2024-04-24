Сотрудник МЧС в Новосибирске спас кота, три дня просидевшего на дереве
Хозяев пушистика удалось быстро отыскать
24 апреля 2024, 16:15, ИА Амител
Данил Нестеров со спасенным котом / Фото: МЧС по НСО
В Новосибирске сотрудник МЧС спас кота с дерева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Механик пожарно-спасательной части № 19 по охране Дзержинского района Новосибирска Данил Нестеров возвращался домой со смены, когда к нему подошли люди и попросили о помощи. По словам очевидцев, кот просидел на дереве около трех дней и жалобно мяукал.
Молодой человек сходил за лестницей, затем преодолел некоторое расстояние по веткам и снял пушистика на землю.
На шее у кота был жетон, благодаря которому удалось быстро найти хозяев.
18:12:14 24-04-2024
Молодец! Все спасатели - молодцы.
20:43:30 24-04-2024
Отличная новость
22:20:08 24-04-2024
Ну всегда дерево за кота слазил. Теперь пусть мышей за него ловит и китекет ест. Надо было кота до конца воспитывать. Рано или поздно все равно слез бы. Природа свое бы взяла как всегда.
07:24:13 25-04-2024
Сам бы слез.