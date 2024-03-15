На Алтае пожарные спасли кота, который трое суток провел на дереве
Питомец спасался от собак и забрался слишком высоко
15 марта 2024, 10:31, ИА Амител
В селе Усть-Калманка Алтайского края пожарные спасли кота с 16-метровой ели.
Как рассказали в МЧС региона, на такой высоте усатый по кличке Томас оказался, испугавшись стаи собак. Когда дворняги разбежались, кот не смог спуститься с дерева и просидел на нем трое суток. Все эти дни хозяйка надеялась, что питомец вернется, но в итоге не выдержала и позвонила в МЧС.
Прибывшие спасатели тут же развернули трехколенную лестницу и достали голодного и продрогшего кота из западни.
10:44:16 15-03-2024
Что за коты пошли, которые не могут слезть. Неужели до обморока досидеть могут
11:07:11 15-03-2024
Гость (10:44:16 15-03-2024) Что за коты пошли, которые не могут слезть. Неужели до обмор... так у котов так же как у людей, вверх карабкаться намного проще, чем вниз, спускаться страшно ))))
11:11:04 15-03-2024
на ютубе есть канал человека из Подмосковья, он ездит и снимает кошек с деревьев, люди о помощи просят, разные случаи бывают. Не все кошки могут спуститься с деревьев сами, особенно если очень высоко...
11:28:21 15-03-2024
Есть ли хоть один случай, когда кошка забралась на дерево и там умерла от голода, потому что не смогла спуститься?
Может пожарных нужно отвлекать на что-то более важное?
12:00:23 15-03-2024
Гость (11:28:21 15-03-2024) Есть ли хоть один случай, когда кошка забралась на дерево и ... Вполне. Ослабленное и обезвоженное животное просто упадет, а еще, допустим, может стать мишенью для ворон. Опять же, если на дерево забрался котенок, то у него просто нет опыта и он тоже может не спуститься. Если на улице мороз и ветер, животное тоже может упасть и погибнуть. А вообще меня всегда очень умиляют люди, которые под любой новостью о том, что где-то кому-то помогли, пишут "да лучше бы вы помогли не тут, а вот там". Главное, сами они, как правило, никому и нигде не помогают, зато знают, что лучше делать пожарным, скорой, волонтерам и т.д.
12:21:10 15-03-2024
Гость (11:28:21 15-03-2024) Есть ли хоть один случай, когда кошка забралась на дерево и ... А что может быть важнее спасения живого существа? Если в тот момент не было вызова на пожар- лучше сидеть, сложа руки? Пожарные- молодцы!
14:29:55 15-03-2024
Кошка сама по любому слезет с дерева,это уже давно известно. Более того даже при падении с высоты 90% кошек приземляется на лапки. Правильно тут сказали не стоило пожарных привлекать(вернее отвлекать от своих прямых обязанностей).А вот когда читаешь ,что там где то при пожарах выпрыгивают люди из окон многоэтажек - это да беда..
14:46:25 15-03-2024
гость (14:29:55 15-03-2024) Кошка сама по любому слезет с дерева,это уже давно известно.... Скажите это коту, которого на днях неадекват выкинул из окна. Кот почему-то , внезапно, не выжил, вопреки вашим утверждениям. Приземление на "лапки" - это не гарантия того, что эти лапки не будут переломаны, и не только они. Надо вам еще людей начать сортировать, однако. А то, может, они тоже не все помощи пожарных достойны, кто их знает.
16:00:13 15-03-2024
Зря пожарных отвлекли, потратили ресурс дорогостоящей техники, топливо. Или сам бы слез, или естественный отбор, сорри. Что за кот, зачем тогда залазит так высоко...
16:28:55 15-03-2024
Как-то около 54-го отделения связи на дерево кот забрался и далеко ведь залез, что почти на уровне 5-го этажа оказался. МЧС отказалось кота спасать, так кот просидел почти неделю, хорошо, что дело было в конце марта и было не особо холодно, Но потом нашлись смельчаки и добыв длиннющую лестницу все таки смогли его снять. Что характерно, кот был черного цвета и каким-то макаром смог устроится на развилке и свернуться в клубок, что и помогло ему сохранять тепло столь долгое время, а с земли воспринимался как заброшенная высоко шапка.