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Сотрудник полиции сбил велосипедиста, ударил его ножом и уехал

Пострадавший выжил и помог найти злоумышленника

22 июня 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудник МВД в Московской области сбил велосипедиста, но вместо того чтобы помочь пострадавшему, ударил его ножом. Об этом сообщает телеканал Baza.

Сотрудник отдела регистрации ГИБДД ехал возле деревни Косяково и сбил мужчину на велосипеде. Пострадавшему он помогать не стал. Наоборот, взял нож, ударил его в живот и скрылся.

Велосипедист выжил, его нашли прохожие, которые вызвали медиков. Злоумышленника опознали, на сотрудника полиции завели уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

22:45:18 22-06-2023

Ни чего у полицаев не меняется...

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Гость

06:40:24 23-06-2023

Полицай- он и есть полицай...

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Гость

09:15:39 23-06-2023

Гость (06:40:24 23-06-2023) Полицай- он и есть полицай...... Не просто полицай, а гАишник)))

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Гость

07:54:29 23-06-2023

Ну да. Это же не поэт-алкоголик, поэтому всего до 10

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