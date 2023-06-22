Сотрудник полиции сбил велосипедиста, ударил его ножом и уехал

Пострадавший выжил и помог найти злоумышленника

22 июня 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудник МВД в Московской области сбил велосипедиста, но вместо того чтобы помочь пострадавшему, ударил его ножом. Об этом сообщает телеканал Baza.

Сотрудник отдела регистрации ГИБДД ехал возле деревни Косяково и сбил мужчину на велосипеде. Пострадавшему он помогать не стал. Наоборот, взял нож, ударил его в живот и скрылся.

Велосипедист выжил, его нашли прохожие, которые вызвали медиков. Злоумышленника опознали, на сотрудника полиции завели уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.