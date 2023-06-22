Сотрудник полиции сбил велосипедиста, ударил его ножом и уехал
Пострадавший выжил и помог найти злоумышленника
22 июня 2023, 20:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудник МВД в Московской области сбил велосипедиста, но вместо того чтобы помочь пострадавшему, ударил его ножом. Об этом сообщает телеканал Baza.
Сотрудник отдела регистрации ГИБДД ехал возле деревни Косяково и сбил мужчину на велосипеде. Пострадавшему он помогать не стал. Наоборот, взял нож, ударил его в живот и скрылся.
Велосипедист выжил, его нашли прохожие, которые вызвали медиков. Злоумышленника опознали, на сотрудника полиции завели уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
22:45:18 22-06-2023
Ни чего у полицаев не меняется...
06:40:24 23-06-2023
Полицай- он и есть полицай...
09:15:39 23-06-2023
Гость (06:40:24 23-06-2023) Полицай- он и есть полицай...... Не просто полицай, а гАишник)))
07:54:29 23-06-2023
Ну да. Это же не поэт-алкоголик, поэтому всего до 10