НОВОСТИПроисшествия

Сотрудник ростовского сизо за деньги приводил заключенным девушек из женского блока

Кроме того, подозреваемый мог "крышевать" продажу телефонов и сим-карт местным "авторитетам"

23 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Тюрьма / Фото: unsplash.com / Deleece Cook
Тюрьма / Фото: unsplash.com / Deleece Cook

Сотрудник скандального СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где в июне заключенные взяли заложников, скрашивал досуг осужденных, водя дам из женского блока в мужские камеры. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации канала, сотрудника по имени Александр задержали на рабочем месте. Предположительно, он постоянно водил девушек для "смотрящего" – заключенного Артура Г., который отбывал наказание за вымогательство и разбой. Кроме того, он якобы прикрывал продажу телефонов и сим-карт, за что получал долю от Артура.

Утверждается, что заключенный считал себя близким к "ворам в законе" и имел авторитет среди других заключенных. Работником же заинтересовались после проверок, которые последовали за взятие заложников арестантами.

Напомним, что 16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов. В результате операции всех преступников ликвидировали, а заложники не пострадали.

Происшествия

Комментарии 12

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Гость

17:49:40 23-12-2024

Ну правильно, чтоб поменьше друг друга шпилили.

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Гость

08:04:59 24-12-2024

Гость (17:49:40 23-12-2024) Ну правильно, чтоб поменьше друг друга шпилили.... А что это вы запереживали за их половую жизнь?

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Гость

17:51:05 23-12-2024

Вертухай таким образом выполнят задачи партии и правительства по увеличению рождаемости.

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Гость

08:05:51 24-12-2024

Гость (17:51:05 23-12-2024) Вертухай таким образом выполнят задачи партии и правительств... Вы сиделец? Откуда такая лексика? Обычные граждане вертухаями не разбрасываются.

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Гость

17:52:18 23-12-2024

А что сделал ты для улучшения демографии !?

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Гость

17:59:46 23-12-2024

А где сейчас порядок, законность и справедливость? А ещё про сталинские времена кто-то тут рассказывал 1954 год...

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Гость

08:06:49 24-12-2024

Гость (17:59:46 23-12-2024) А где сейчас порядок, законность и справедливость? А ещё про... А какое отношение данная статья имеет к сталинским временам и реабилитации преступных действий тех лет?

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Гость

18:44:08 23-12-2024

наивные что-ли?? в каждой тюрьме так. У моего дяди мобильник все 11 лет был в камере, звонил по 3 раза в день, даже охранники просили у него тел. позвонить!

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Гость

21:42:21 23-12-2024

Гость (18:44:08 23-12-2024) наивные что-ли?? в каждой тюрьме так. У моего дяди мобильник... Вашего дядю на 11 лет за балобольство посадили? Видать тот еще сказочник. Может начальник тюрьмы к нему за советом тоже ходил и просил с мобильного позвонить?

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Гость

06:54:45 24-12-2024

Бизнес однако... Все продается и покупается.

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ППШариков

10:22:47 24-12-2024

"Одна паршивая овца все стадо портит" (с)

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Гость

12:59:51 24-12-2024

Что бы такое проворачивать, необходима система при участии, как минимум пол зоны сотрудников, включая кума и хозяина, а не одного козла отпущения.

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