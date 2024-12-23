Сотрудник ростовского сизо за деньги приводил заключенным девушек из женского блока
Кроме того, подозреваемый мог "крышевать" продажу телефонов и сим-карт местным "авторитетам"
23 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
Сотрудник скандального СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где в июне заключенные взяли заложников, скрашивал досуг осужденных, водя дам из женского блока в мужские камеры. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации канала, сотрудника по имени Александр задержали на рабочем месте. Предположительно, он постоянно водил девушек для "смотрящего" – заключенного Артура Г., который отбывал наказание за вымогательство и разбой. Кроме того, он якобы прикрывал продажу телефонов и сим-карт, за что получал долю от Артура.
Утверждается, что заключенный считал себя близким к "ворам в законе" и имел авторитет среди других заключенных. Работником же заинтересовались после проверок, которые последовали за взятие заложников арестантами.
Напомним, что 16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов. В результате операции всех преступников ликвидировали, а заложники не пострадали.
17:49:40 23-12-2024
Ну правильно, чтоб поменьше друг друга шпилили.
08:04:59 24-12-2024
Гость (17:49:40 23-12-2024) Ну правильно, чтоб поменьше друг друга шпилили.... А что это вы запереживали за их половую жизнь?
17:51:05 23-12-2024
Вертухай таким образом выполнят задачи партии и правительства по увеличению рождаемости.
08:05:51 24-12-2024
Гость (17:51:05 23-12-2024) Вертухай таким образом выполнят задачи партии и правительств... Вы сиделец? Откуда такая лексика? Обычные граждане вертухаями не разбрасываются.
17:52:18 23-12-2024
А что сделал ты для улучшения демографии !?
17:59:46 23-12-2024
А где сейчас порядок, законность и справедливость? А ещё про сталинские времена кто-то тут рассказывал 1954 год...
08:06:49 24-12-2024
Гость (17:59:46 23-12-2024) А где сейчас порядок, законность и справедливость? А ещё про... А какое отношение данная статья имеет к сталинским временам и реабилитации преступных действий тех лет?
18:44:08 23-12-2024
наивные что-ли?? в каждой тюрьме так. У моего дяди мобильник все 11 лет был в камере, звонил по 3 раза в день, даже охранники просили у него тел. позвонить!
21:42:21 23-12-2024
Гость (18:44:08 23-12-2024) наивные что-ли?? в каждой тюрьме так. У моего дяди мобильник... Вашего дядю на 11 лет за балобольство посадили? Видать тот еще сказочник. Может начальник тюрьмы к нему за советом тоже ходил и просил с мобильного позвонить?
06:54:45 24-12-2024
Бизнес однако... Все продается и покупается.
10:22:47 24-12-2024
"Одна паршивая овца все стадо портит" (с)
12:59:51 24-12-2024
Что бы такое проворачивать, необходима система при участии, как минимум пол зоны сотрудников, включая кума и хозяина, а не одного козла отпущения.