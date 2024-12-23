Сотрудник ростовского сизо за деньги приводил заключенным девушек из женского блока

Кроме того, подозреваемый мог "крышевать" продажу телефонов и сим-карт местным "авторитетам"

23 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Тюрьма / Фото: unsplash.com / Deleece Cook

Сотрудник скандального СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где в июне заключенные взяли заложников, скрашивал досуг осужденных, водя дам из женского блока в мужские камеры. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации канала, сотрудника по имени Александр задержали на рабочем месте. Предположительно, он постоянно водил девушек для "смотрящего" – заключенного Артура Г., который отбывал наказание за вымогательство и разбой. Кроме того, он якобы прикрывал продажу телефонов и сим-карт, за что получал долю от Артура.

Утверждается, что заключенный считал себя близким к "ворам в законе" и имел авторитет среди других заключенных. Работником же заинтересовались после проверок, которые последовали за взятие заложников арестантами.

Напомним, что 16 июня в ростовском СИЗО-1 несколько заключенных выбрались из своей камеры и взяли в заложники сотрудников УФСИН. Вооружившись ножами, они удерживали пленных во внутреннем дворе изолятора несколько часов. В результате операции всех преступников ликвидировали, а заложники не пострадали.