Сотрудникам ФСИН хотят расширить полномочия
Проект представили в Минюсте
15 июня 2024, 21:15, ИА Амител
Колония для осужденных / Фото: unsplash.com
Минюст России представил проект в законодательство, который предполагает расширение полномочий сотрудников ФСИН.
Изменения предусматривают расширение возможностей применения силы и оружия при задержании сопротивляющихся осужденных.
Также ужесточения могут затронуть цензуру в отношении корреспонденции, отправляемой в места лишения свободы.
00:01:19 16-06-2024
Да нет вопросов,. Контора должна быть самоокупаемой.
Пусть зеки уран в корзинах таскают, БелоМорКаналы роют, штурмами занимаются...
07:40:27 16-06-2024
Вопрос-а как раньше справлялись и что изменилось?