Сотрудникам ФСИН хотят расширить полномочия

Проект представили в Минюсте

15 июня 2024, 21:15, ИА Амител

Колония для осужденных / Фото: unsplash.com

Минюст России представил проект в законодательство, который предполагает расширение полномочий сотрудников ФСИН.

Изменения предусматривают расширение возможностей применения силы и оружия при задержании сопротивляющихся осужденных.

Также ужесточения могут затронуть цензуру в отношении корреспонденции, отправляемой в места лишения свободы.