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Сотрудникам ФСИН хотят расширить полномочия

Проект представили в Минюсте

15 июня 2024, 21:15, ИА Амител

Колония для осужденных / Фото: unsplash.com
Колония для осужденных / Фото: unsplash.com

Минюст России представил проект в законодательство, который предполагает расширение полномочий сотрудников ФСИН.

Изменения предусматривают расширение возможностей применения силы и оружия при задержании сопротивляющихся осужденных.

Также ужесточения могут затронуть цензуру в отношении корреспонденции, отправляемой в места лишения свободы.

инициативы

Комментарии 2

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Гость

00:01:19 16-06-2024

Да нет вопросов,. Контора должна быть самоокупаемой.
Пусть зеки уран в корзинах таскают, БелоМорКаналы роют, штурмами занимаются...

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Гость

07:40:27 16-06-2024

Вопрос-а как раньше справлялись и что изменилось?

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