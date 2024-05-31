Когда и на сколько в России увеличат военные пенсии?
Уровень индексации будет выше, чем планировали изначально
31 мая 2024, 13:55, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Российские власти скорректировали уровень индексации военных пенсий в 2024 году. Повышение будет более заметным, чем планировали изначально. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
Подробнее о том, когда и на сколько повысят военные пенсии, – в материале amic.ru.
1
Когда в 2024 году военным пенсионерам повысят пенсию?
1 октября. Это традиционная дата, в которую в России индексируют военные пенсии.
2
На сколько повысят военные пенсии в 2024 году?
На 5,1%, сообщил Силуанов.
Изначально планировалось, что военные пенсии увеличат на 4,5%. Это решение правительство приняло еще в прошлом году.
Глава Минфина пояснил, что уровень индексации скорректировали с учетом прогноза инфляции.
3
Сколько сейчас составляет средний размер военной пенсии в России?
Более 41 тысячи рублей. Об этом в мае 2024-го "Регнуму" рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она уточнила, что таким средний размер военной пенсии стал после повышения на 19,5% с 1 октября 2023 года.
4
Кто в России имеет право на получение военной пенсии?
Такую пенсию получают военные пенсионеры, которые проходили службу в ВС РФ. Кроме того, военная пенсия положена категориям граждан, приравненным к военным. Это бывшие служащие МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.
Всего повышение военных пенсий коснется более чем 2,7 млн россиян.
13:58:11 31-05-2024
А когда и на сколько простым смертным?
14:09:48 31-05-2024
А простым смертным увеличили 1 января 2024 года
14:33:38 31-05-2024
Ложь неисправимая. Это наверное у этой депутатши такая пенсия, да у полковников с генералами. А у простых смертных военных пенсионеров в разы меньше.
14:37:45 31-05-2024
Про более 41 тысячи не врите. Выслужил 25 лет, вышел в отставку старшим офицером. Пенсия 34500. А у тех кто прапорщиками да мичманами выслужили, на порядок меньше.
14:58:34 31-05-2024
Гость (14:37:45 31-05-2024) Про более 41 тысячи не врите. Выслужил 25 лет, вышел в отста... так вы в 45 лет уже на пенсии. У родителей более 40 лет трудового стажа у каждого и пенсия 13800 рублей, вам ли плакаться.....
15:40:43 31-05-2024
"Надо было в бизнесс идти." Д. Медведев
15:09:38 31-05-2024
Гость (14:37:45 31-05-2024) Про более 41 тысячи не врите. Выслужил 25 лет, вышел в отста... Дак это средний размер, как и средняя зарплата по стране.
15:11:36 31-05-2024
средний размер вместе с пенсиями генералов. вы же с ними вместе служили, вот вам вместе средний и считают. всё равно выше, чем у остальных недограждан (судя по отношению государства)
16:39:32 31-05-2024
Ни в одной стране мира нет такого количества военных и силовиков на душу населения. Эта категория, материальные ценности и добавочную стоимость не создает, а живет, как кум королю.
17:42:36 31-05-2024
Гость (16:39:32 31-05-2024) Ни в одной стране мира нет такого количества военных и силов... Это как завод, на котором 10 токарей, 20 бухгалтеров, и 50 охранников.
18:06:27 31-05-2024
Гость (16:39:32 31-05-2024) Ни в одной стране мира нет такого количества военных и силов... пустомеля, ну чтож ты брешешь аки старая собака? можешь табличку нарисовать? столбик №1 - страна. №2 - население, №3 - количество военных и приравненных к ним, №4 - количество сил правопорядка. №5/№6 - столбики 3 и 4 на 100 тысяч населения. штук 10 строчек с указанием стран достаточно будет чтобы ты убедился в своей брехливости. ну а сейчас можешь начинать минусить.
19:10:14 31-05-2024
Гость (18:06:27 31-05-2024) пустомеля, ну чтож ты брешешь аки старая собака? можешь табл... Брешут, собаки и ты. Российское общество знаний: На 1000 человек КНДРы - 306,1 человек, но там население жрет от голода траву. Россия - 25,1 человек. Китай - 2,9 человек, весь мир шмотками заваливает . Индия - 4 человека. США - 6,5 человека, ты в страхе от неё, часто в сортир бегаешь.....
20:14:40 31-05-2024
Гость (19:10:14 31-05-2024) Брешут, собаки и ты. Российское общество знаний: На 1000 чел... что такое российское общество знаний? откуда ты этот "правдивый источник информации" выкопал? даже любимая тобой, и прочей либерастней, википедия не ставит РФ на первое место по количеству полицейских. ну и давай далее по сусалам получай. численность военных на 1000 человек населения (источник тобой же указанное знание). РФ - 25,1, украина - 27,6, вьетнам - 56,9, южная корея - 130,5, израиль - 76,3, даже в финке - 52,7 или в монголии - 49,7. но эти цифры ты решил не озвучивать по какой то причине? объяснишь по какой? или так сильно передергивал, что окончательно забыл о чем брехать начал?
15:54:52 01-06-2024
Гость (20:14:40 31-05-2024) что такое российское общество знаний? откуда ты этот "правди... Ты унизил российскую армию - вторую армию мира, хватаешься за финнов и вьетнамцев у которых армии для парадов.
17:22:52 01-06-2024
Гость (15:54:52 01-06-2024) Ты унизил российскую армию - вторую армию мира, хватаешься з... А ты еще и парашник стукачок оказался) не только боталом мелешь но и кляузы готовишь)
17:29:16 01-06-2024
Гость (15:54:52 01-06-2024) Ты унизил российскую армию - вторую армию мира, хватаешься з... Я унизил тебя и того балбеса, который начирикал, что у РФ больше всего силовых структур на душу населения. Так что живите униженными и дальше. Но это уже не моя проблема.
19:33:01 31-05-2024
Гость (18:06:27 31-05-2024) пустомеля, ну чтож ты брешешь аки старая собака? можешь табл... это точно собака да еще истарая
19:27:21 31-05-2024
Как показала ВОВ, колхозники, рабочие, строители, учителя, студенты и прочие гражданские могут не только производить материальные и интеллектуальные ценности, но и воевать и выигрывать войну. А что могут военные на гражданке? Приведите примеры?
20:28:16 01-06-2024
Гость (16:39:32 31-05-2024) Ни в одной стране мира нет такого количества военных и силов... Числинность военных и полиции зависит от числинности насиления и еë тереторий Страны, не надо басни расказывать мы не в швейцарии живëм.
04:10:03 03-06-2024
Гость (19:27:21 31-05-2024) Как показала ВОВ, колхозники, рабочие, строители, учителя, с... Жириновский, Зюганов, Миронов, Хлопонин, Абрамович, Греф, Сечин, Колокольцев, Лепс, "Тарзан" ...
Хватит?