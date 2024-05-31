Уровень индексации будет выше, чем планировали изначально

31 мая 2024, 13:55, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Российские власти скорректировали уровень индексации военных пенсий в 2024 году. Повышение будет более заметным, чем планировали изначально. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Подробнее о том, когда и на сколько повысят военные пенсии, – в материале amic.ru.

1 Когда в 2024 году военным пенсионерам повысят пенсию? 1 октября. Это традиционная дата, в которую в России индексируют военные пенсии.

2 На сколько повысят военные пенсии в 2024 году? На 5,1%, сообщил Силуанов. Изначально планировалось, что военные пенсии увеличат на 4,5%. Это решение правительство приняло еще в прошлом году. Глава Минфина пояснил, что уровень индексации скорректировали с учетом прогноза инфляции.

3 Сколько сейчас составляет средний размер военной пенсии в России? Более 41 тысячи рублей. Об этом в мае 2024-го "Регнуму" рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она уточнила, что таким средний размер военной пенсии стал после повышения на 19,5% с 1 октября 2023 года.