С таким вооружением они будут работать на параде Победы

07 мая 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Отмечается, что оружие они получили для работы на параде Победы. Ими сотрудники также будут вооружены на генеральной репетиции мероприятия.

На один экипаж выдадут одно антидроновое ружьё.

Также сотрудников Росгвардии проинспектируют по поводу обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что неизвестный дрон упал на территорию завода в Новосибирске.