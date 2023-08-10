Сотрудникам РЖД запретили использовать iPhone на работе

Ранее аналогичное решение приняли в ряде ведомств

10 августа 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудникам компании "РЖД" запретили пользоваться iPhone на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

Ранее в ФСБ заявили о том, что разведка США использует программное обеспечение для слежки через мобильные устройства Apple.

После этого в ряде российских ведомств приняли решение о запрете на использование iPhone на рабочих местах.