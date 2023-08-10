НОВОСТИОбщество

Сотрудникам РЖД запретили использовать iPhone на работе

Ранее аналогичное решение приняли в ряде ведомств

10 августа 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудникам компании "РЖД" запретили пользоваться iPhone на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

Ранее в ФСБ заявили о том, что разведка США использует программное обеспечение для слежки через мобильные устройства Apple. 

После этого в ряде российских ведомств приняли решение о запрете на использование iPhone на рабочих местах. 

запреты Гаджеты

Комментарии 8

Avatar Picture
Старовер

16:53:08 10-08-2023

Во, благостно то. Воспоем алилуйю принявшим сию добрую меру а тако же тем кто ее будет нести всем, не зная ни сна ни покоя, денно и нощно. Кабы еще сделать меру об отобрании сего дьявольского батога у ирода, коли с таковым был замечен, а за провинность сию - бесстыднику и варнаку, поправшему светоч меры - епитимью на полгода, а то на два, эх...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:30 10-08-2023

Не на рабочем месте, а в служебных целях. Для служебного что купят тем и будешь пользоваться, пофиг вообще, дело конторы.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

18:26:36 10-08-2023

Гость (17:01:30 10-08-2023) Не на рабочем месте, а в служебных целях. Для служебного что... Вы реально не понимаете. Пронос данного гаджета на работу запрещен. И зачем он нужен тогда - свой, хороший, удобный? Пользоваться тем, чем разрешают. Я не поклонник аппл, более того - мне не понравился, но запрещать...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:27 11-08-2023

Тогда поясните мне, недоразвитому, почему самый главный коммерческий банк РФ, сбер, сплошь упакован яблочными планшетами?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:01 11-08-2023

И вообще, вызывает недоумение эта мера, я так понимаю, связанная с информационной безопасностью... а какова альтернатива огрызку? Андроидные смартфоны с дырявым, как решето, ПО? А других, по-настоящему безопасных, больше нет...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:45 11-08-2023

А где там Сколковские разработки? Где там "отечественные" телефоны, которыми нам обещали насытить внутренний рынок? Где эти ....болы с их импортозамещением?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:37 11-08-2023

ух как окрысились яблочные фанаты. ЭТО ВОЙНА господа, а вы выступаете за то, чтобы пользоваться гаджетами подконтрольными прямому противнику. мозг включите! Вообеще пора запретить ввоз и любой импорт этого убогого устройства. Да был айфон когда то топ. но его время ушло, и осталось позади. сечйчас этот кирпич не лучше китайских аналогов, только стоит в 5 раз дороже, и покупая его ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА и убийств наших ребят!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:13 11-08-2023

Гость (09:50:37 11-08-2023) ух как окрысились яблочные фанаты. ЭТО ВОЙНА господа, а вы в... Я не пользователь и не фанат яблока, но имел возможность ими попользоваться всласть- так вот, яблочные гаждеты просто удобны и работают из коробки и ты точно знаешь, что ты покупаешь, в отличие от Андроидного хлама, коего на этой ОС - 99,9(9)%. Для детей, пожилых и блондинок- самое оно. И всё интуитивно понятно. А когда все настройки в двух "соседних" версиях Андроида находятся в разных разделах меню- это глупость и издевательство. И каждая дерьмоолавка, ковыряющая "смартфоны" типа DEXP придумывает свою оболочку... Была BBOS10- лучше всех вёдер и яблок, так нет же, уничтожили.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров