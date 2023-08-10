Сотрудникам РЖД запретили использовать iPhone на работе
Ранее аналогичное решение приняли в ряде ведомств
10 августа 2023, 16:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудникам компании "РЖД" запретили пользоваться iPhone на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
Ранее в ФСБ заявили о том, что разведка США использует программное обеспечение для слежки через мобильные устройства Apple.
После этого в ряде российских ведомств приняли решение о запрете на использование iPhone на рабочих местах.
16:53:08 10-08-2023
Во, благостно то. Воспоем алилуйю принявшим сию добрую меру а тако же тем кто ее будет нести всем, не зная ни сна ни покоя, денно и нощно. Кабы еще сделать меру об отобрании сего дьявольского батога у ирода, коли с таковым был замечен, а за провинность сию - бесстыднику и варнаку, поправшему светоч меры - епитимью на полгода, а то на два, эх...
17:01:30 10-08-2023
Не на рабочем месте, а в служебных целях. Для служебного что купят тем и будешь пользоваться, пофиг вообще, дело конторы.
18:26:36 10-08-2023
Гость (17:01:30 10-08-2023) Не на рабочем месте, а в служебных целях. Для служебного что... Вы реально не понимаете. Пронос данного гаджета на работу запрещен. И зачем он нужен тогда - свой, хороший, удобный? Пользоваться тем, чем разрешают. Я не поклонник аппл, более того - мне не понравился, но запрещать...
08:04:27 11-08-2023
Тогда поясните мне, недоразвитому, почему самый главный коммерческий банк РФ, сбер, сплошь упакован яблочными планшетами?
08:08:01 11-08-2023
И вообще, вызывает недоумение эта мера, я так понимаю, связанная с информационной безопасностью... а какова альтернатива огрызку? Андроидные смартфоны с дырявым, как решето, ПО? А других, по-настоящему безопасных, больше нет...
08:41:45 11-08-2023
А где там Сколковские разработки? Где там "отечественные" телефоны, которыми нам обещали насытить внутренний рынок? Где эти ....болы с их импортозамещением?
09:50:37 11-08-2023
ух как окрысились яблочные фанаты. ЭТО ВОЙНА господа, а вы выступаете за то, чтобы пользоваться гаджетами подконтрольными прямому противнику. мозг включите! Вообеще пора запретить ввоз и любой импорт этого убогого устройства. Да был айфон когда то топ. но его время ушло, и осталось позади. сечйчас этот кирпич не лучше китайских аналогов, только стоит в 5 раз дороже, и покупая его ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА и убийств наших ребят!
12:29:13 11-08-2023
Гость (09:50:37 11-08-2023) ух как окрысились яблочные фанаты. ЭТО ВОЙНА господа, а вы в... Я не пользователь и не фанат яблока, но имел возможность ими попользоваться всласть- так вот, яблочные гаждеты просто удобны и работают из коробки и ты точно знаешь, что ты покупаешь, в отличие от Андроидного хлама, коего на этой ОС - 99,9(9)%. Для детей, пожилых и блондинок- самое оно. И всё интуитивно понятно. А когда все настройки в двух "соседних" версиях Андроида находятся в разных разделах меню- это глупость и издевательство. И каждая дерьмоолавка, ковыряющая "смартфоны" типа DEXP придумывает свою оболочку... Была BBOS10- лучше всех вёдер и яблок, так нет же, уничтожили.