Сотрудники бийского вуза хотят освободить бывшего ректора из СИЗО

Преподаватели не верят в обвинения и хотят отправить женщину под домашний арест

19 апреля 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Преподаватели бийского вуза хотят освободить из СИЗО бывшего ректора, обвиняемого в присвоении 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Mash Siberia.

"Людмила Мокрецова – ветеран труда, работала в АГГПУ. Летом заметила странность: по документам в служебной машине осталось 795 литров бензина, а вместимость – 60-70. Проверка показала, что топливо потратили двое сотрудников", – сказано в сообщении.

Ущерб бюджету составил 378 тысяч рублей, обо всём знала проректор Елена Гусельникова, но дело в МВД возбуждать отказались.

А вот на Людмилу дело завели, обвинив в том, что она выписывала сотрудникам премии и заставляла отдавать. После задержания стали говорить о том, что Мокрецова якобы давила на свидетелей, а среди пострадавших числится Гусельникова.

Сотрудники вуза в обвинения не верят и хотят, чтоб из СИЗО Мокрецову перевели под домашний арест.