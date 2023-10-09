Сотрудники БСК получили дипломы об окончании губернаторской программы переподготовки

Выпускников поздравил глава региона Виктор Томенко

09 октября 2023, 13:35, ИА Амител





















Вручение дипломов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Сотрудники Барнаульской сетевой компании получили дипломы об окончании губернаторской программы переподготовки кадров для энергетики.

Всего в 2023 году на участие в программе переподготовки кадров для промышленного и энергетического комплексов Алтайского края поступило 103 заявки от 43 предприятий, среди которых восемь предприятий энергетического комплекса. Завершили обучение 65 человек.

В их числе пять сотрудников БСК: инженер производственно-технического отдела Александр Портнов, начальник участка установки приборов учета службы технического аудита (СТА) Сергей Конозов, мастер участка установки приборов учета СТА Евгений Неволин, инженер по техаудиту потребителей СТА Дмитрий Матвеенко и старший мастер второго сетевого района Владимир Мишурин.

Торжественная церемония вручения дипломов прошла 6 октября в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ).

"Мы можем строить планы, разрабатывать стратегии по развитию и всего края, и промышленности, но без профессионалов, которые способны воплотить задуманное в жизнь, это все может остаться лишь декларациями о намерениях на бумаге. Поэтому мы так много внимания уделяем вопросу подготовки кадров", – подчеркнул в своем вступительном слове губернатор региона Виктор Томенко.

С успешной переподготовкой выпускников поздравил и ректор АлтГТУ Андрей Марков.

"Эта программа в очередной раз свидетельствует о востребованности непрерывного инженерного технического образования. Уверен, что для специалистов, прошедших переподготовку, это был полезный и насыщенный образовательный курс, а приобретенные знания уже сейчас используются в работе", – отметил Марков.

Тема диплома Дмитрия Матвеенко: "Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии". Руководитель технического университета вручил специалисту благодарственное письмо "За высокую практическую значимость аттестационной работы и отличную защиту проекта".

Губернаторская программа была запущена летом 2021 года. Обучение финансируется за счет средств краевого бюджета и проводится на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и его филиалов в Бийске и Рубцовске. За три года курс прошли около 200 сотрудников. Некоторые проекты выпускников успешно внедрены на предприятиях промышленного и энергетического комплексов региона.