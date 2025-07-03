Сотрудники ДПС на Алтае помогли девушке, у которой за рулем случился приступ эпилепсии

Полицейские уложили автомобилистку и вызвали скорую

03 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Старший лейтенант полиции Алексей Алтухов и лейтенант полиции Сергей Костиков / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Алтайском крае автоинспекторы МО МВД России "Каменский" старший лейтенант полиции Алексей Алтухов и лейтенант полиции Сергей Костиков помогли девушке-водителю, у которой случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Во время патрулирования экипаж ДПС заметил автомобиль, который очень медленно ехал по краю проезжей части. Подъехав поближе, полицейские заметили, что у автомобилистки начались судороги. Увидев полицейских и почувствовав недомогание, девушка остановилась.

Полицейские по внешним признакам определили, что у нее случился эпилептический приступ. Они помогли автомобилистке выйти из салона, уложили ее на землю и перевернули на бок для свободного дыхания, а также перекрыли движение транспорта и вызвали скорую помощь.