Сотрудники ДПС на Алтае помогли девушке, у которой за рулем случился приступ эпилепсии
Полицейские уложили автомобилистку и вызвали скорую
03 июля 2025, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае автоинспекторы МО МВД России "Каменский" старший лейтенант полиции Алексей Алтухов и лейтенант полиции Сергей Костиков помогли девушке-водителю, у которой случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Во время патрулирования экипаж ДПС заметил автомобиль, который очень медленно ехал по краю проезжей части. Подъехав поближе, полицейские заметили, что у автомобилистки начались судороги. Увидев полицейских и почувствовав недомогание, девушка остановилась.
Полицейские по внешним признакам определили, что у нее случился эпилептический приступ. Они помогли автомобилистке выйти из салона, уложили ее на землю и перевернули на бок для свободного дыхания, а также перекрыли движение транспорта и вызвали скорую помощь.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС удалось своевременно стабилизировать состояние больной и передать ее специалистам", — рассказали в ведомстве.
16:03:10 03-07-2025
Молодцы!
16:04:19 03-07-2025
Права, надеюсь, изъяли?
16:05:04 03-07-2025
Кто ей вообще права дал с таким диагнозом то ?
16:46:43 03-07-2025
Гость (16:05:04 03-07-2025) Кто ей вообще права дал с таким диагнозом то ?... права выдает ГАИ на основании мед справки, которую предоставляет водитель. Правильней спросить: Кто справку выдал?
16:53:39 03-07-2025
Гость (16:46:43 03-07-2025) права выдает ГАИ на основании мед справки, которую предостав... Врач, наверное.
16:05:33 03-07-2025
теперь её прав лишат, авто конфискуют.
может быть даже отделается условным...
16:26:33 03-07-2025
Musik (16:05:33 03-07-2025) теперь её прав лишат, авто конфискуют.может быть даже от... А если это первый в жизни приступ?
22:12:52 03-07-2025
Гость (16:26:33 03-07-2025) А если это первый в жизни приступ? ... все равно, с таким диагнозом с этого года человек не имеет права водить машину, иначе УК РФ! этот человек опасен. любые эпилептические очаги неизлечимы, если только это не опухоль мозга. Но и в этом случае не имеет прав человек водить автомобиль!
11:28:34 04-07-2025
Гость (22:12:52 03-07-2025) все равно, с таким диагнозом с этого года человек не имеет п... Врачи не могут поставить диагноз эпилепсия, пока не случится первый приступ, он не прогнозируется
16:15:20 03-07-2025
полицейские-то молодцы, а вот как она получила права с таким диагнозом?
16:20:16 03-07-2025
так-то эпилептический припадок не является угрозой жизни. А вот права изъять надо было, а то в следующий раз она или на встречку вывернет или в остановку впечатается..
16:29:16 03-07-2025
Мимопроходящий (16:20:16 03-07-2025) так-то эпилептический припадок не является угрозой жизни. А ... мне кажется что половина с таким диагнозом ездят.
особенно водилы газелей.
09:58:06 04-07-2025
Musik (16:29:16 03-07-2025) мне кажется что половина с таким диагнозом ездят.особенн... Да прям, там шиза просто))
16:32:53 03-07-2025
Так то не то что с эпилепсией, но даже и с диабетом за руль садиться не в коем разе не стоит. Сотрудники ДПС - молодцы.
16:39:22 03-07-2025
Сейчас психиатры подписывают мед.справки всем подряд. Больным эпилепсией тоже. Лет 6- 8 назад такое было невозможно.
22:14:43 03-07-2025
Гость (16:39:22 03-07-2025) Сейчас психиатры подписывают мед.справки всем подряд. Больны... врете вы злостно, привлечь бы за такое
09:10:34 04-07-2025
Гость (22:14:43 03-07-2025) врете вы злостно, привлечь бы за такое... А чего сидишь ровно? Беги, пиши заявление. Была у меня такая знакомая. Чуть что, в полицию. В дурке сейчас. И не факт что скоро выпустят.
10:15:07 04-07-2025
Гость (16:39:22 03-07-2025) Сейчас психиатры подписывают мед.справки всем подряд. Больны... Завязывайте с баснями, 29 лет с ВУ никаких изменений по получению справок (кроме стоимости) не заметил.
19:43:49 03-07-2025
Скоро и "солнышкам" будут права раздавать? Чтобы они социализировались?
10:10:18 04-07-2025
Гость (19:43:49 03-07-2025) Скоро и "солнышкам" будут права раздавать? Чтобы они социали... Вы зачем такие идеи подкидываете, сейчас не дай бог депутат какой увидит ииии воот новая инициатива. И так ездить невозможно, летом ещё эти вылазят которые зимой завестись не могут.
21:43:44 03-07-2025
В одном из фильмов один из артистов сказал: С тех пор как появились деньги все упростилось. Кто дал справку - это и есть особо опасный преступник. Из за его алчности кто то погибнет или пострадает