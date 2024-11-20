Полицейские помогли пассажирам автобуса, который застрял в снегу в Алтайском крае
ДТП случилось на трассе К-11
20 ноября 2024, 12:31, ИА Амител
Автобус в сугробе / Фото: МВД Алтайского края
Сотрудники бийской ГАИ помогли пассажирам автобуса, который съехал в кювет в непогоду, сообщили в МВД Алтайского края.
ДТП произошло накануне на 9-м километре трассы К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай. Помимо автобуса, в сугроб также угодил и КамАЗ.
Находившиеся на патрулировании старшие лейтенанты полиции Сергей Витухин и Александр Жданов помогли эвакуировать в мобильный пункт обогрева МЧС шестерых пассажиров.
Кроме того, сотрудники ДПС осуществляли распорядительно-регулировочные действия во время эвакуации спецтехникой автобуса и грузовика. После этого транспортные средства продолжили маршрут своим ходом.
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