Полицейские помогли пассажирам автобуса, который застрял в снегу в Алтайском крае

ДТП случилось на трассе К-11

20 ноября 2024, 12:31, ИА Амител

Автобус в сугробе / Фото: МВД Алтайского края

Сотрудники бийской ГАИ помогли пассажирам автобуса, который съехал в кювет в непогоду, сообщили в МВД Алтайского края.

ДТП произошло накануне на 9-м километре трассы К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай. Помимо автобуса, в сугроб также угодил и КамАЗ.

Находившиеся на патрулировании старшие лейтенанты полиции Сергей Витухин и Александр Жданов помогли эвакуировать в мобильный пункт обогрева МЧС шестерых пассажиров.

Кроме того, сотрудники ДПС осуществляли распорядительно-регулировочные действия во время эвакуации спецтехникой автобуса и грузовика. После этого транспортные средства продолжили маршрут своим ходом.