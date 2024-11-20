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Полицейские помогли пассажирам автобуса, который застрял в снегу в Алтайском крае

ДТП случилось на трассе К-11

20 ноября 2024, 12:31, ИА Амител

Автобус в сугробе / Фото: МВД Алтайского края
Автобус в сугробе / Фото: МВД Алтайского края

Сотрудники бийской ГАИ помогли пассажирам автобуса, который съехал в кювет в непогоду, сообщили в МВД Алтайского края.

ДТП произошло накануне на 9-м километре трассы К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай. Помимо автобуса, в сугроб также угодил и КамАЗ.

Находившиеся на патрулировании старшие лейтенанты полиции Сергей Витухин и Александр Жданов помогли эвакуировать в мобильный пункт обогрева МЧС шестерых пассажиров.

Кроме того, сотрудники ДПС осуществляли распорядительно-регулировочные действия во время эвакуации спецтехникой автобуса и грузовика. После этого транспортные средства продолжили маршрут своим ходом.

ДТП спасение людей Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

16:54:23 20-11-2024

На фото видно полицейский К-700

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Гость

18:23:25 20-11-2024

Гость (16:54:23 20-11-2024) На фото видно полицейский К-700... С мигалкой!

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