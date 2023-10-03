Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму
Мужчина размещал публикации с призывом убивать и сжигать россиян
03 октября 2023, 08:55, ИА Амител
Бывшего гражданина Украины, жившего на Камчатке, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По информации ведомства, с июня 2020 по февраль 2022 года мужчина размещал в соцсети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям, в том числе к "расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти".
Мужчина получил гражданство России в марте 2014 года. Сейчас решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме бывшего украинского гражданина в гражданство РФ отменено. Злоумышленник находится в колонии общего режима, где отбывает наказание – четыре года лишения свободы за оправдание и пропаганду терроризма.
Напомним, что возможность лишать ранее приобретенного российского гражданства появилась в России весной этого года. Среди преступлений, при которых применяется такая мера, экстремизм и дискредитация Вооруженных сил.
09:17:56 03-10-2023
отбывает наказание в 4 года лишения свободы --- наверное надеется выйти после победы бандеровцев
09:36:57 03-10-2023
Гость (09:17:56 03-10-2023) отбывает наказание в 4 года лишения свободы --- наверное над... Вот через четыре года откинется(если откинется),а там нэмая ницьякой украины.
09:21:01 03-10-2023
Я полагаю, что гости из Средней Азии, каким-то образом получившие гражданство и не вставшие на воинский учет, прямо дискредитируют наши доблестные Вооруженные силы, видимо считают их плохими, раз не хотят идти служить. Следовательно, их надо лишить гражданства и депортировать на историческую родину.
10:46:45 03-10-2023
а когда гостей из Средней азии получивших гражданство и бесчинствующих здесь хоть как то наказывать будут, они же в лицо нас ненавидят ??? Они почему тут царями ходят , получают все наши социальные выгоды и при этом не идут на СВО??????????????????????????????????????????????????????????? Копать окопы и варить плов они тоже там могут. Не злите уже народ, начинайте смугляшей назад отправлять и перестаньте давать им гражданство!!!!
12:17:35 03-10-2023
Все кто родился до 1991 приобрели гражданство РФ.
13:23:06 03-10-2023
Гость (12:17:35 03-10-2023) Все кто родился до 1991 приобрели гражданство РФ. ... Любое гражданство является приобретенным, см. Закон о гражданстве 62-ФЗ статья 11. Юридически безграмотно разделять гражданство на приобретенное и нет. Также стоит напомнить про существование пункта 3 статьи 6 Конституции РФ: "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его." Ну и для полной картины пункт 1 той же статьи: " Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения."
13:52:31 03-10-2023
Гость (13:23:06 03-10-2023) Любое гражданство является приобретенным, см. Закон о гражда... и прекращается в соответствии с федеральным законом --- очевидно ему прекратили в соответствии с федеральным законом
15:20:36 03-10-2023
Гость (13:52:31 03-10-2023) и прекращается в соответствии с федеральным законом --- очев... Прекращение по желанию называется выходом из гражданства. Для этого предусмотрена отдельная процедура. Прекращение гражданства против воли - это лишение, оно запрещено Конституцией.
16:44:27 03-10-2023
Гость (15:20:36 03-10-2023) Прекращение по желанию называется выходом из гражданства. Дл... нет в конституции такого запрета прямого. этот пункт регулируется изменениями всвязи с СВО и угрозой территориальной целостности государства, также туда - экстремизм и терроризм (оправдание терроризма)