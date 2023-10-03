Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму

Мужчина размещал публикации с призывом убивать и сжигать россиян

03 октября 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего гражданина Украины, жившего на Камчатке, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, с июня 2020 по февраль 2022 года мужчина размещал в соцсети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям, в том числе к "расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти".

Мужчина получил гражданство России в марте 2014 года. Сейчас решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме бывшего украинского гражданина в гражданство РФ отменено. Злоумышленник находится в колонии общего режима, где отбывает наказание – четыре года лишения свободы за оправдание и пропаганду терроризма.

Напомним, что возможность лишать ранее приобретенного российского гражданства появилась в России весной этого года. Среди преступлений, при которых применяется такая мера, экстремизм и дискредитация Вооруженных сил.