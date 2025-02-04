Сотрудники ГАИ помогли водителю тягача, замерзающему на алтайской трассе
Мужчина простоял на холоде около пяти часов
04 февраля 2025, 18:35, ИА Амител
В Рубцовском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя фуры, который замерзал на трассе из-за неисправности топливной системы автомобиля. Об этом рассказали в краевой ГАИ.
Экипаж ДПС заметил обледенелый тягач на 319-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Казахстана. Водитель рассказал, что дизельное топливо замерзло, и он уже около пяти часов не может продолжить движение. Ситуацию осложняли сильный ветер и снегопад.
"Инспекторы ДПС отогрели замерзающего водителя в патрульном автомобиле и организовали временный ремонт большегруза", – рассказали в ГАИ.
Затем полицейские сопроводили тягач на безопасную стоянку у Рубцовска. Убедившись, что водитель в безопасности, инспекторы продолжили патрулирование.
Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь и неравнодушие.
19:18:07 04-02-2025
По цене дизтопливо дороже бензина. Почему замерзает вопрос.
19:45:51 04-02-2025
Конкретнее что сделали?
Подобрали, обогрели, или, подогрели, обобрали ?
22:24:46 04-02-2025
самая собачья работа эти грузовозы
23:11:30 04-02-2025
Топливо дрянь
23:15:43 04-02-2025
Ну, что сказать - молодцы ребята! В первую очередь быть человеком, в наше время это дорогого стоит.