Сотрудники ГАИ помогли водителю тягача, замерзающему на алтайской трассе

Мужчина простоял на холоде около пяти часов

04 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Заснеженная трасса / Фото: unsplash.com

В Рубцовском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя фуры, который замерзал на трассе из-за неисправности топливной системы автомобиля. Об этом рассказали в краевой ГАИ.

Экипаж ДПС заметил обледенелый тягач на 319-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Казахстана. Водитель рассказал, что дизельное топливо замерзло, и он уже около пяти часов не может продолжить движение. Ситуацию осложняли сильный ветер и снегопад.

"Инспекторы ДПС отогрели замерзающего водителя в патрульном автомобиле и организовали временный ремонт большегруза", – рассказали в ГАИ.

Затем полицейские сопроводили тягач на безопасную стоянку у Рубцовска. Убедившись, что водитель в безопасности, инспекторы продолжили патрулирование.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь и неравнодушие.