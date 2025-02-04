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Сотрудники ГАИ помогли водителю тягача, замерзающему на алтайской трассе

Мужчина простоял на холоде около пяти часов

04 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Заснеженная трасса / Фото: unsplash.com
Заснеженная трасса / Фото: unsplash.com

В Рубцовском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя фуры, который замерзал на трассе из-за неисправности топливной системы автомобиля. Об этом рассказали в краевой ГАИ.

Экипаж ДПС заметил обледенелый тягач на 319-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Казахстана. Водитель рассказал, что дизельное топливо замерзло, и он уже около пяти часов не может продолжить движение. Ситуацию осложняли сильный ветер и снегопад.

"Инспекторы ДПС отогрели замерзающего водителя в патрульном автомобиле и организовали временный ремонт большегруза", – рассказали в ГАИ.

Затем полицейские сопроводили тягач на безопасную стоянку у Рубцовска. Убедившись, что водитель в безопасности, инспекторы продолжили патрулирование.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь и неравнодушие.

Алтайский край Дороги Госавтоинспекция

Комментарии 5

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Гость

19:18:07 04-02-2025

По цене дизтопливо дороже бензина. Почему замерзает вопрос.

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Гость

19:45:51 04-02-2025

Конкретнее что сделали?
Подобрали, обогрели, или, подогрели, обобрали ?

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Гость

22:24:46 04-02-2025

самая собачья работа эти грузовозы

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Костя

23:11:30 04-02-2025

Топливо дрянь

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Сибиряк.

23:15:43 04-02-2025

Ну, что сказать - молодцы ребята! В первую очередь быть человеком, в наше время это дорогого стоит.

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