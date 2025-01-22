Водитель "Жигулей" попал в снежный плен на алтайской трассе

На помощь оперативно прибыли спасатели

22 января 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На новой дороге трассы Белокуриха – Новотырышкино водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом рассказали в МЧС Алтайского края.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 46. Они помогли вытащить машину из снежного плена.

"Стоит еще раз напомнить, что ночью 23 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра с порывами до 30 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, гололед", – сказано в публикации.

21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Сутки 22 января и в ночь на 23-е в регионе также ожидаются осадки.