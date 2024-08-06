Сотрудники ГАИ проверяют пассажирский транспорт в Барнауле
Мероприятия будут проводить несколько дней
06 августа 2024, 15:45, ИА Амител
Автобус / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/173663
Сотрудники ГАИ в Барнауле начали рейды по общественному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Такие мероприятия будут организованы также 15 августа, в ночное время с 20-го на 21-е и 29 августа.
"За семь месяцев 2024 года на территории города Барнаула произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажироперевозящего транспорта, в которых 2 человека погибли, 50 получили травмы. По вине водителей пассажироперевозящего транспорта произошло 14 ДТП, в которых 14 человек получили травмы", – рассказали в ГАИ.
16:41:06 06-08-2024
Понятно, бухой сегодня не поеду. Спасибо!
18:59:58 06-08-2024
Санэпиднадзор ещё направьте наконец, пусть проверят санитарное состояние салонов,заодно пусть покатаются и понюхают дым сигарет от водителей..
20:20:19 06-08-2024
Ночью? общественный транспорт? в Барнауле??? У же с 9 вера почти нет. Ну пара троллейбусов и трамваев....
21:43:18 06-08-2024
Представляю казус: все водители уволились! Ха- ха- ха