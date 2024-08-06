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Сотрудники ГАИ проверяют пассажирский транспорт в Барнауле

Мероприятия будут проводить несколько дней

06 августа 2024, 15:45, ИА Амител

Автобус / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/173663
Автобус / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/173663

Сотрудники ГАИ в Барнауле начали рейды по общественному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такие мероприятия будут организованы также 15 августа, в ночное время с 20-го на 21-е и 29 августа. 

"За семь месяцев 2024 года на территории города Барнаула произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажироперевозящего транспорта, в которых 2 человека погибли, 50 получили травмы. По вине водителей пассажироперевозящего транспорта произошло 14 ДТП, в которых 14 человек получили травмы", – рассказали в ГАИ.

общественный транспорт

Комментарии 4

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Гость

16:41:06 06-08-2024

Понятно, бухой сегодня не поеду. Спасибо!

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С

18:59:58 06-08-2024

Санэпиднадзор ещё направьте наконец, пусть проверят санитарное состояние салонов,заодно пусть покатаются и понюхают дым сигарет от водителей..

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гость

20:20:19 06-08-2024

Ночью? общественный транспорт? в Барнауле??? У же с 9 вера почти нет. Ну пара троллейбусов и трамваев....

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Пассажир

21:43:18 06-08-2024

Представляю казус: все водители уволились! Ха- ха- ха

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