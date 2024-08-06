Сотрудники ГАИ проверяют пассажирский транспорт в Барнауле

Мероприятия будут проводить несколько дней

06 августа 2024, 15:45, ИА Амител

Автобус / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/173663

Сотрудники ГАИ в Барнауле начали рейды по общественному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Такие мероприятия будут организованы также 15 августа, в ночное время с 20-го на 21-е и 29 августа.