Сотрудники ГАИ в Барнауле помешали детям купаться в скопившей воде на улице Малахова

В инспекции напомнили, что подобные развлечения могут закончиться плачевно

28 июля 2024, 19:20, ИА Амител

Подростки, купающиеся на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сотрудники ГАИ пресекли купание детей в дождевой воде на проезжей части улицы Малахова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Ранее кадры купающихся подростков опубликовали в социальных сетях. Дети плавали в воде возле остановки на проезжей части, где в этот момент продолжали ехать автомобили.

"Госавтоинспекция города Барнаула незамедлительно отреагировала на факт купания детей в скоплении дождевых вод на проезжей части и направила экипаж дорожно-патрульной службы для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.

В ГАИ призвали родителей контролировать досуг своих детей, регулярно напоминать им о ПДД и о том, что игры на проезжей части могут закончиться плохо. Водителей же просят быть предельно осторожными при проезде луж.