Сотрудники ГАИ в Барнауле помешали детям купаться в скопившей воде на улице Малахова
В инспекции напомнили, что подобные развлечения могут закончиться плачевно
28 июля 2024, 19:20, ИА Амител
В Барнауле сотрудники ГАИ пресекли купание детей в дождевой воде на проезжей части улицы Малахова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Ранее кадры купающихся подростков опубликовали в социальных сетях. Дети плавали в воде возле остановки на проезжей части, где в этот момент продолжали ехать автомобили.
"Госавтоинспекция города Барнаула незамедлительно отреагировала на факт купания детей в скоплении дождевых вод на проезжей части и направила экипаж дорожно-патрульной службы для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.
В ГАИ призвали родителей контролировать досуг своих детей, регулярно напоминать им о ПДД и о том, что игры на проезжей части могут закончиться плохо. Водителей же просят быть предельно осторожными при проезде луж.
19:32:58 28-07-2024
Убрать несанкционированную воду с проезжей части вместе с детьми!
19:38:37 28-07-2024
С ума можно сойти, а почему ДПС не нагибает дорожников, так как образуется вода и есть вероятность ДТП?
23:30:07 28-07-2024
Гость (19:38:37 28-07-2024) С ума можно сойти, а почему ДПС не нагибает дорожников, так ... Дорожники ненагибабельные.
Вода несанкционированная.
Дети безхозные.
Виноватых нет и не будет. Накажут непричастных.
20:33:21 28-07-2024
Бесплатный пляж по- барнаульски.
08:47:23 29-07-2024
Дорожники не причем. Им за ливневку не платят. Все бабки за ливневку у замов по водоотведению в администрации. Причем, они как выяснилось после истории с откачкой грунтовых вод куда то постоянно тают....
08:56:00 29-07-2024
Ехал вчера там. И ГАИ стояло и дети купались. За детей переживал 0 все таки на асфальте налёт от выхлопных газов и остатки протектора колес. Более вредного водоема представить невозможно.
09:11:06 29-07-2024
Мне вообще нравится подход даже частников к ливневкам. Например у торгового центра Гэлаксе нет ливневки. Вода постоянно скапливается в некоторых местах парковки, казалось бы - просто сэкономили - мало денежек. Но нет - зато плитку тротуарную выложили фельдиперстовыми зигзагами
09:21:16 29-07-2024
Гость (09:11:06 29-07-2024) Мне вообще нравится подход даже частников к ливневкам. Напри... А ливневку должен застройщик/хозяин здания делать? И как он ее должен делать? Только вдоль своей территории? Или вести от себя и "до забора", т.е. до ближайшего к нему приемнику дождевых вод?