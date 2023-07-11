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Сотрудники ГИБДД смогут забирать права у тех, кто не пришел в военкомат

Закон вступил в силу с 11 июля

11 июля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России вступил в силу закон, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут забирать водительское удостоверение у тех автомобилистов, которые не явились в военкомат по повестке. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о лишении права водить автомобиль будет вноситься в реестр военнообязанных в течении суток с момента получения органом МВД сообщения о неявке.

В ГИБДД добавили, что те, кто не пришел в военкомат по повестке, не смогут обменять водительские права и зарегистрировать автомобиль.

Отменять решение будут через сутки после того, как орган МВД получит соответствующее решение.

Комментарии 4

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Гость

19:49:12 11-07-2023

И всё?

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Гость

08:28:47 12-07-2023

ПФФФФФ))))))) Знакомый, 4 год без прав гоняет!

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Гость

09:13:34 12-07-2023

Отличная идея) Государство делает все, чтобы жизнь "в черную" стала как можно более выгодной. Удачи.

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Гость

20:13:39 13-07-2023

Не, не будет повторной мобилизации

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