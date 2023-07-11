Сотрудники ГИБДД смогут забирать права у тех, кто не пришел в военкомат

Закон вступил в силу с 11 июля

11 июля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России вступил в силу закон, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут забирать водительское удостоверение у тех автомобилистов, которые не явились в военкомат по повестке. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о лишении права водить автомобиль будет вноситься в реестр военнообязанных в течении суток с момента получения органом МВД сообщения о неявке.

В ГИБДД добавили, что те, кто не пришел в военкомат по повестке, не смогут обменять водительские права и зарегистрировать автомобиль.

Отменять решение будут через сутки после того, как орган МВД получит соответствующее решение.