Сотрудники ГИБДД смогут забирать права у тех, кто не пришел в военкомат
Закон вступил в силу с 11 июля
11 июля 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России вступил в силу закон, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут забирать водительское удостоверение у тех автомобилистов, которые не явились в военкомат по повестке. Об этом сообщает ТАСС.
Информация о лишении права водить автомобиль будет вноситься в реестр военнообязанных в течении суток с момента получения органом МВД сообщения о неявке.
В ГИБДД добавили, что те, кто не пришел в военкомат по повестке, не смогут обменять водительские права и зарегистрировать автомобиль.
Отменять решение будут через сутки после того, как орган МВД получит соответствующее решение.
19:49:12 11-07-2023
И всё?
08:28:47 12-07-2023
ПФФФФФ))))))) Знакомый, 4 год без прав гоняет!
09:13:34 12-07-2023
Отличная идея) Государство делает все, чтобы жизнь "в черную" стала как можно более выгодной. Удачи.
20:13:39 13-07-2023
Не, не будет повторной мобилизации