В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 90 пожаров. В большинстве случаев горела трава

В Барнауле потушили горящий автомобиль

26 апреля 2025, 13:11, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 25 апреля потушили 90 пожаров, сообщили в МЧС региона.

"За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировано 90 пожаров, шесть из них – в жилом секторе, 63 – горение травы. В Барнауле ликвидированы четыре пожара. Зафиксировано 119 термически активных точек", – рассказали в ведомстве.

Один из пожаров потушили в Центральном районе Барнаула – там на улице Краевой горел автомобиль. Возгорание возникло в моторном отсеке.

На месте работали девять специалистов на двух единицах техники. Пострадавших нет. Предварительная причина произошедшего – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

До конца апреля в регионе сохранится высокая пожароопасность. При этом в Угловском районе прогнозируют чрезвычайную пожароопасность.