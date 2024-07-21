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Сотрудники МЧС вытащили змею из подъезда в Заринске

Животное и люди в порядке

21 июля 2024, 17:10, ИА Амител

Жители одного из домов в Заринске пожаловались на неожиданную гостью. В подъезд к ним заползла змея.

На место выехали сотрудники МЧС, которые отыскали рептилию, отловили ее и вынесли на улицу.

Животное не пострадало, люди тоже в порядке.

Заринск

Комментарии 5

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Сергей

18:34:31 21-07-2024

😄У нас в деревне этого добра как грязи

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Гость

19:22:51 21-07-2024

КБ на Таратынова?! Да и не гадюка это))))

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Мусик

09:25:29 22-07-2024

змеи вкусные и полезные жывотные.

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Гость

09:43:01 22-07-2024

Что за змея ? Гадюка ? На ужа непохожа.

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Гость

09:59:52 22-07-2024

Рисунок на спине не виден... Скорее всего, это медянка. Совершенно безвредна.

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