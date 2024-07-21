Сотрудники МЧС вытащили змею из подъезда в Заринске
Животное и люди в порядке
21 июля 2024, 17:10, ИА Амител
Жители одного из домов в Заринске пожаловались на неожиданную гостью. В подъезд к ним заползла змея.
На место выехали сотрудники МЧС, которые отыскали рептилию, отловили ее и вынесли на улицу.
Животное не пострадало, люди тоже в порядке.
18:34:31 21-07-2024
😄У нас в деревне этого добра как грязи
19:22:51 21-07-2024
КБ на Таратынова?! Да и не гадюка это))))
09:25:29 22-07-2024
змеи вкусные и полезные жывотные.
09:43:01 22-07-2024
Что за змея ? Гадюка ? На ужа непохожа.
09:59:52 22-07-2024
Рисунок на спине не виден... Скорее всего, это медянка. Совершенно безвредна.