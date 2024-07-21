Сотрудники МЧС вытащили змею из подъезда в Заринске

Животное и люди в порядке

21 июля 2024, 17:10, ИА Амител

Жители одного из домов в Заринске пожаловались на неожиданную гостью. В подъезд к ним заползла змея.

На место выехали сотрудники МЧС, которые отыскали рептилию, отловили ее и вынесли на улицу.

Животное не пострадало, люди тоже в порядке.