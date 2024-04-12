Сотрудники МФЦ Алтайского края попали на "Фабрику офисных процессов"
Обучение провели тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда
12 апреля 2024, 15:15, ИА Амител
Специалисты и руководители филиалов КАУ "МФЦ Алтайского края" прошли в начале апреля "Фабрику офисных процессов". Она действует в регионе в рамках реализации национального проекта "Производительность труда".
Обучение проходило в игровой форме. Представители МФЦ за один рабочий день прожили целый квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.
"Обучение на фабрике офисных процессов оправдало наши ожидания. На примере сторонних процессов мы получили практический опыт применения инструментов бережливого производства и выработки предложений по улучшению процессов. Несомненно, полученные знания будем применять в своей работе", – отметила начальник отдела мониторинга и контроля КАУ "МФЦ Алтайского края" Светлана Зенова.
"Фабрика офисных процессов" – учебная площадка, на которой участники в реальном офисном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства. А кроме того, понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.
Фабрика базируется на подходе "обучение действием". То есть обучение происходит через решение непривычных и нестандартных задач с помощью анализа имеющегося опыта. А также с применением инструментов бережливого производства.
Фабрика функционирует на базе центра "Мой бизнес", реализующего нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Принять участие могут представители предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда", субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию.
Нацпроект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.
15:47:06 12-04-2024
Ну теперь в МФЦ попрёт производительность. Без этой самой фабрики они и не знали, что им делать. Приходили на работу и сидели, бессмысленно глядя на посетителей. Но тут пришли какие-то люди, успешно освоившие средства нацпроекта, выдали МФЦшникам сертификаты, напечатанные на цветном принтере и дело пошло. Теперь сотрудники МФЦ даже с работы уходят на 2 часа позже, настолько могущественны оказались выданные сертификаты. Вроде встанут уйти чтобы, но вид бумаги в рамке на стене заставляет продолжать работу. Это ли не чудо.