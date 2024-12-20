В Барнауле нашли мигрантов, которые не встали на воинский учет
Их доставили в военкомат
20 декабря 2024, 16:45, ИА Амител
Военные следователи и полицейские выявили мигрантов, которые получили российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учет. Рейд прошел в Барнауле и Первомайском районе.
Во время проверки силовики обнаружили трех "новых граждан", не вставших на учет. В итоге их доставили в военкомат.
"Одновременно при проверке документов в ходе рейда всем гражданам разъяснены положения и требования действующего законодательства о порядке прохождения военной службы, в том числе по контракту, а также предусмотренные для этой категории военнослужащих социальные льготы и гарантии", – сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СКР по Барнаульскому гарнизону.
Также добавили, что эти мероприятия будут продолжены.
17:13:06 20-12-2024
если они уже получили гражданство, то они не мигранты, а граждане РФ.
еще их можно назвать эмигрантами. учите русский язык, пригодится.
18:14:47 20-12-2024
Элен без ребят (17:13:06 20-12-2024) если они уже получили гражданство, то они не мигранты, а гра... ]
Не душните. Это для вас они, видимо, сограждане, а для большинства они мигранты, таковыми и останутся, потому что приехали за правами (так сказать, плюшками), а обязанности - нет, они не слышали.
19:05:46 20-12-2024
Элен без ребят (17:13:06 20-12-2024) если они уже получили гражданство, то они не мигранты, а гра... Читай внимательно - там правильно написано...
21:19:04 20-12-2024
Элен без ребят (17:13:06 20-12-2024) если они уже получили гражданство, то они не мигранты, а гра... да, да, учите русский, пригодится. мигранты бывают ещё и внутренними, например, а тот факт, что они получили гражданство не лишает их статуса "мигранта".
11:26:17 21-12-2024
Гость (21:19:04 20-12-2024) да, да, учите русский, пригодится. мигранты бывают ещё и вну... я в курсе, но в статье идет речь не о них.
18:13:48 20-12-2024
Пусть мигранты идут на сво.
18:37:04 20-12-2024
поищите еще в садоводства - Ракета, Мичуринец, Дружба - там их тьма по домикам проживают, уже туда ближе к лесу и оврагам
20:03:42 20-12-2024
" новые граждане ", так они граждане или нет? Почему бы их не ставить на военный учёт сразу при выдаче ( или раздаче) российских(" ") паспортов. Сначала раздают паспорта, потом героически вылавливают и доблестно рапортуют о проделанной работе. Браво! Мы в восхищении.
08:27:42 21-12-2024
Зачем разводить такую возню с этими мигрантами? На одного мигранта три проверяюющих контролирующих... Проще вместо мигрантов заставить работать всех этих контролеров и проблема недостатка рабочих решится
12:25:16 21-12-2024
Никогда, ни один мигрант не будет работать на благо чужой страны.
15:50:20 21-12-2024
Не в военкомат довозить, а до гос границы - и пендаля!