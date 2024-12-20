В Барнауле нашли мигрантов, которые не встали на воинский учет

Их доставили в военкомат

20 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Военные следователи и полицейские выявили мигрантов, которые получили российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учет. Рейд прошел в Барнауле и Первомайском районе.

Во время проверки силовики обнаружили трех "новых граждан", не вставших на учет. В итоге их доставили в военкомат.

"Одновременно при проверке документов в ходе рейда всем гражданам разъяснены положения и требования действующего законодательства о порядке прохождения военной службы, в том числе по контракту, а также предусмотренные для этой категории военнослужащих социальные льготы и гарантии", – сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СКР по Барнаульскому гарнизону.

Также добавили, что эти мероприятия будут продолжены.