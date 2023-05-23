Сотрудники новосибирского "Вектора" просят Путина вернуть уволенного директора

Там отмечают, что за время работы Максютова центр "обрёл новое дыхание"

23 мая 2023, 08:06, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Более 400 сотрудников новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" подписали письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину в защиту экс-руководителя Рината Максютова. Как сообщает НГС, работники утверждают, что под его руководством центр "обрёл новое дыхание" – в нём был создан центр геномных исследований мирового уровня, а сам "Вектор" вошёл в проект по созданию системы противодействия инфекционным заболеваниям "Санитарный щит".

Также Максютов, утверждается в письмах, за годы своей работы создал работоспособную команду, которая разработала первые в России ПЦР-тесты, вакцину "ЭпиВакКорона", препараты против оспы и кори. Кроме того, он уделял внимание решению бытовых проблем своих подчинённых. За время его руководства построили 13 служебных квартир, обновили транспорт, приобрели автобусы для доставки сотрудников на работу.

Коллектив центра обеспокоен, что новый директор, который не будет знать специфику учреждения, приведёт к провалу, поскольку Максютов долго и бережно выстраивал структуру взаимодействий.

"Мы ценим нашу общность, в которой любая неосторожная перестановка кадров способна нанести непоправимый вред, привести к массовым увольнениям и потере самых квалифицированных кадров в разгар выполнения важных стратегических задач для страны", – заявили там.

Они призвали Путина и Мишустина пересмотреть решение об увольнении Максютова и проявить "участие в судьбе центра".

Напомним, что 17 мая Максютова уволили. Такое решение приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова. В пресс-службе ведомства заявили, что решение было принято из-за бездействия при конфликте интересов, что нарушает закон "О противодействии коррупции".