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Сотрудники Росгвардии спасли детей, запертых в квартире в Новоалтайске

Правоохранители оставались у дверей, пока родители не вернулись в квартиру

10 сентября 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: pxere.com
Фото: pxere.com

В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Около полуночи диспетчер получил сообщение о том, что с балкона многоэтажки доносятся крики о помощи. Оказалось, что мама оставила детей дома, они проголодались и испугались с наступлением ночи.

Старший скинул сотрудникам ключи, в квартире представители Росгвардии обнаружили троих детей в возрасте от двух до пяти лет. Правоохранители проверили их состояние и оставались у двери до прихода родителей. 

Решается вопрос о возбуждении административного дела.

дети Новоалтайск

Комментарии 1

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Гость

20:55:44 10-09-2023

Неадекватные мамаши. Как можно оставить двухлетнего ребёнка с пятилетним?

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