Сотрудники Росгвардии спасли детей, запертых в квартире в Новоалтайске

Правоохранители оставались у дверей, пока родители не вернулись в квартиру

10 сентября 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: pxere.com

В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Около полуночи диспетчер получил сообщение о том, что с балкона многоэтажки доносятся крики о помощи. Оказалось, что мама оставила детей дома, они проголодались и испугались с наступлением ночи.

Старший скинул сотрудникам ключи, в квартире представители Росгвардии обнаружили троих детей в возрасте от двух до пяти лет. Правоохранители проверили их состояние и оставались у двери до прихода родителей.

Решается вопрос о возбуждении административного дела.