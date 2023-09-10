Сотрудники Росгвардии спасли детей, запертых в квартире в Новоалтайске
Правоохранители оставались у дверей, пока родители не вернулись в квартиру
10 сентября 2023, 17:02, ИА Амител
Фото: pxere.com
В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Около полуночи диспетчер получил сообщение о том, что с балкона многоэтажки доносятся крики о помощи. Оказалось, что мама оставила детей дома, они проголодались и испугались с наступлением ночи.
Старший скинул сотрудникам ключи, в квартире представители Росгвардии обнаружили троих детей в возрасте от двух до пяти лет. Правоохранители проверили их состояние и оставались у двери до прихода родителей.
Решается вопрос о возбуждении административного дела.
20:55:44 10-09-2023
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