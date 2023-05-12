Сотрудники "Сибирь-Полиметаллы" провели субботник на бульваре Гагарина в Змеиногорске

Работники предприятия навели порядок на подшефной территории, где расположена Аллея славы компании

12 мая 2023, 14:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjNaUVS

Субботник "Сибирь-Полиметаллы" / Фото: пресс-служба компании

6 мая сотрудники АО "Сибирь-Полиметаллы" провели субботник на бульваре Гагарина в Змеиногорске. Это излюбленное место горожан имеет особое значение для предприятия. В прошлом году там появился новый арт-объект – Аллея Славы "Сибирь-Полиметаллы". Этот проект реализовали по поручению генерального директора компании.

Одну половину бульвара украшают 40 фотографий сотрудников, другую – стела, рассказывающая о деятельности предприятия. Во время субботника коллектив АО "Сибирь-Полиметаллы" расчищал бульвар от застарелой листвы и мусора.

"Субботники – добрая традиция, которая объединяет людей для выполнения общего полезного дела. Никто, кроме нас самих, не может улучшить наш родной город. Не стоит ждать, что кто-то придёт и превратит Змеиногорск в уютный и чистый город. Надо самим брать и делать. Благодаря людям дела наш город будет процветать и становиться уютнее и красивее. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", – прокомментировал руководитель по подготовке производства АО "Сибирь-Полиметаллы" Алексей Кох.

Он добавил, что гордится своими коллегами, которые пришли на субботник вместе с семьями, несмотря на то, что у некоторых совсем маленькие дети.

"Мы одна большая команда и семья СПМ на работе и за её пределами", – подчеркнул Кох.

Алексей Кох пришёл на субботник со своим сыном Родионом, вместе они собрали более 10 мешков мусора и старой листвы. А всего в этот день там вывезли несколько десятков мешков. С помощью погрузчика и КамАЗа весь собранный мусор сразу утилизировали. Теперь в планах у предприятия провести субботник на территории главного городского парка им. 60-летия ВЛКСМ.

"Парк – одна из главных общественных территорий, где горожане проводят праздники и своё свободное время. Территория парка довольно большая, поэтому планируем собрать большую команду из наших коллег, которая не побоится масштабов субботника и станет частью одного общего дела. Мы также будем очень благодарны за участие неравнодушных горожан, которые решат присоединиться к нашему субботнику", – пояснил руководитель горного производства Зареченского рудника Александр Галкин.

















Субботник "Сибирь-Полиметаллы" / Фото: пресс-служба компании

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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