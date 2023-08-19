Сотрудники соцзащиты посетят барнаульского пенсионера, живущего с сожителями-алкашами
Старику окажут необходимую адресную помощь
19 августа 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Соцработники посетят старика, живущего в Барнауле в квартире с сожителями-алкоголиками. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцзащиты.
В ближайшее время к месту жительства пенсионера выедет мобильная бригада специалистов управления социальной защиты и комплексного центра. Специалисты окажут мужчине необходимую помощь.
Ранее барнаульцы рассказали о том, что пожилой барнаулец живет в замусоренной квартире с тараканами и соседствует с двумя пьющими людьми. От переезда в дом престарелых он отказался.
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