Сотрудники соцзащиты посетят барнаульского пенсионера, живущего с сожителями-алкашами

Старику окажут необходимую адресную помощь

19 августа 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Соцработники посетят старика, живущего в Барнауле в квартире с сожителями-алкоголиками. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцзащиты.

В ближайшее время к месту жительства пенсионера выедет мобильная бригада специалистов управления социальной защиты и комплексного центра. Специалисты окажут мужчине необходимую помощь.

Ранее барнаульцы рассказали о том, что пожилой барнаулец живет в замусоренной квартире с тараканами и соседствует с двумя пьющими людьми. От переезда в дом престарелых он отказался.